Курс доллара в Украине: что будет с валютой в ближайшее время

Прогноз по курсу доллара (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты рассказали, чего ожидать от курса валюты в ближайшую неделю

Курсы валют в начале текущей недели остаются стабильными и снизились всего на одну копейку. В среду, 21 августа, Нацбанк Украины установил курсы на уровне 25,13 гривны за доллар и 27,84 гривен за евро. При этом покупка доллара – 27,75 гривны, а евро – 28,17 гривен. Специалисты сделали прогноз о том, что будет происходить с долларом дальше, пишет издание "Факты".

Как объясняют эксперты, стабильный курс связан с сообщением о визите главы Всемирного банка в Украину.

"Это происходит на фоне известия о том, что глава Всемирного банка посетит Украину 22-23 августа и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Планируется, что они обсудят планы Украины по проведению экономических реформ, направленных на стимулирование роста и создание новых рабочих мест. Вероятно, валютный рынок вошел в стадию консолидации. В ближайшей перспективе гривна, скорее всего, продолжит движение в коридоре 25 -25,2 гривны за доллар", - считает руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс валют в Украине (фото: РБК-Украина)

А вот другой эксперт, старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, считает, что стоит ожидать небольшого понижения курса.

"Разнонаправленные и незначительные изменения курса в разных сегментах рынка, а также снижение разницы между покупкой и продажей на рынке наличной валюты свидетельствуют о временной стабилизации доллара вблизи текущих уровней. На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю примерно по 25,1 гривне, а наличный доллар в банках – по 25,0-25,2 гривны", - рассказал Иосуб.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики дали неоднозначный прогноз по курсу валют и рассказали, как это отразиться на ценах.

А также рассказывали о том, что эксперты дали прогноз по курсу доллара на начало осени.