ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара в Украине: что будет с валютой в ближайшее время

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 16:52
Курс доллара в Украине: что будет с валютой в ближайшее время
Прогноз по курсу доллара (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты рассказали, чего ожидать от курса валюты в ближайшую неделю

Курсы валют в начале текущей недели остаются стабильными и снизились всего на одну копейку. В среду, 21 августа, Нацбанк Украины установил курсы на уровне 25,13 гривны за доллар и 27,84 гривен за евро. При этом покупка доллара – 27,75 гривны, а евро – 28,17 гривен. Специалисты сделали прогноз о том, что будет происходить с долларом дальше, пишет издание "Факты".

Как объясняют эксперты, стабильный курс связан с сообщением о визите главы Всемирного банка в Украину.

"Это происходит на фоне известия о том, что глава Всемирного банка посетит Украину 22-23 августа и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Планируется, что они обсудят планы Украины по проведению экономических реформ, направленных на стимулирование роста и создание новых рабочих мест. Вероятно, валютный рынок вошел в стадию консолидации. В ближайшей перспективе гривна, скорее всего, продолжит движение в коридоре 25 -25,2 гривны за доллар", - считает руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине: что будет с валютой в ближайшее время

Курс валют в Украине (фото: РБК-Украина)

А вот другой эксперт, старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, считает, что стоит ожидать небольшого понижения курса.

"Разнонаправленные и незначительные изменения курса в разных сегментах рынка, а также снижение разницы между покупкой и продажей на рынке наличной валюты свидетельствуют о временной стабилизации доллара вблизи текущих уровней. На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю примерно по 25,1 гривне, а наличный доллар в банках – по 25,0-25,2 гривны", - рассказал Иосуб.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики дали неоднозначный прогноз по курсу валют и рассказали, как это отразиться на ценах.

А также рассказывали о том, что эксперты дали прогноз по курсу доллара на начало осени.

Глава Совета НБУ оценил перспективы ослабления доллара Курс доллара немного вырос на межбанке
Новости Украины Курс доллараЕврокурсы валютпрогноз эксперта
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь