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В Киеве подорожают тарифы на воду

Новости » Общество    20.08.2019 - 20:49
В Киеве подорожают тарифы на воду
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Водоснабжение и водоотведение в столице может вырасти на 6%

"Киевводоканал" планирует повысить тариф на водоснабжение и водоотведение в столице на 6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу "Киевводоканала".

Сообщается, что возможное повышение тарифов связано с изменениями в законодательстве Украины. В частности, из-за закона о рынке электрической энергии увеличились затраты водоканала на электрику. Также на повышение повлияло увеличения налогов на землю.

"По результатам проведенных расчетов, скорректированный тариф на 2019 год на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 21,593 грн куб. м (с НДС), что на 6% (или на 1,217 грн с НДС) выше действующего тарифа", - сообщает "Киевводоканал".

Сообщается, решение о повышении тарифов поддерживает Киевская городская государственная администрация (КГГА). При этом когда ожидать подорожание пока не сообщается.

На данный момент в Киеве действует тариф на услуги централизованного водоснабжения (поставка холодной воды) и водоотведения для потребителей в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Окружной административный суд Киева отказался отменять снижение тарифов на тепло. В Украине действует максимально возможные тарифы в размере 1400 гривен за гигакалорию.

Также сообщалось, что в Украине проверят 21 предприятие теплокоммунэнерго на соответствие тарифообразования. По мнению вице-премьер-министра Геннадия Зубко, в большинстве случаев установленные ТКЭ тарифы являются необоснованными.

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