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Украинцы будут меньше платить за газ: министр дал прогноз на отопительный сезон

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 07:04
Украинцы будут меньше платить за газ: министр дал прогноз на отопительный сезон
Цена на газ в Украине будет падать (фото: РБК-Украина)

Цена на газ для украинцев будет падать

Цена на газ для украинцев во время этого отопительного сезона будет стабильной. Об этом рассказал министр энергетики Алексей Оржель, сообщает правительственный портал.

По словам Оржеля, цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом уменьшится на 7%. Он подчеркнул, что запасы природного газа и подготовка по другим видам топлива позволяет правительству предложить цену, которая будет меньше чем в предыдущем квартале этого года.

Украинцы будут меньше платить за газ: министр дал прогноз на отопительный сезон

Цена на газ в Украине будет падать (фото: РБК-Украина)

Он пообещал, что люди не почувствуют никаких колебаний цены на газ зимой. Ранее Оржель заявлял, что так называемая страховая цена на газ может быть введена с 1 января в связи с возможным прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Стоит отметить, что в апреле этого года цена на газ для населения была более 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, но уже с мая цены на газ начали падать. В ноябре 2019 года стоимость газа для населения составляет 4899 гривен за тысячу кубометров, что на 626 гривен дороже по сравнению с ценами в октябре.

Другие эксперты также считают, что отопительный сезон пройдет без проблем, поскольку запасы газа являются рекордными за последние десять лет.

Ранее сообщалось о том, что в случае если должник долго не платит по счетам, коммунальные предприятия могут начать судебное производство. На начало отопительного сезона 2019 года украинцы задолжали за услуги ЖКХ в общей сложности 50 млрд гривен.

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