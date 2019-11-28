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Ціни на газ: українців порадували нововведенням із тарифами

STYLERЖиття    28.11.2019 - 16:13
Ціни на газ: українців порадували нововведенням із тарифами
Ціна на газ в Україні буде зафіксована (Фото: колаж РБК-Україна)

Гарантована ціна на газ в Україні встановлюється до кінця опалювального періоду

Ціна на газ в Україні буде зафіксована до кінця опалювального періоду (навесні 2020 року) і тарифи не будуть підвищувати. Зараз у сховищах рекордні запаси "блакитного палива" - 21,7 млрд/м. куб. В уряді розповіли про спеціальну програму, за якою для всіх споживачів вартість газу складе 6,96 гривень за кубометр із ПДВ (без тарифів на транспортування).

На спецпрограму "гарантована ціна на газ" всіх українців переведуть автоматично, але за бажанням можна відмовитися від неї - тоді оплата проходитиме за діючою на ринку місячної ціною. Відповідне рішення приймається споживачами індивідуально. Заявити про бажання вийти з програми потрібно до 20 грудня.

За словами прем'єра Олексія Гончарука, виключення підвищення тарифів на газ за даною програмою "гарантовано захищає українців від негативних наслідків будь-яких можливих коливань ціни на газ цієї зими".

Ціни на газ: українців порадували нововведенням із тарифами

Ціна на газ в Україні буде фіксована (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Гарантована ціна на газ" передбачена для всіх споживачів та підприємств теплокомуненерго з 1 січня до 1 травня 2020 року. Фіксований тариф на 7% менше, ніж був у тому році (у листопаді 2018-го ціна на газ була 8,55 гривень за кубометр).

Гончарук заявив, що українці вже відсьогодні можуть підключитися до цієї спецпрограми, яка гарантує, що ціни на газ у платіжках будуть на рівні 8 гривень за кубометр протягом опалювального періоду.

"Це рекордно низвая ціна для опалювального сезону за останні 2 роки", - наголосив прем'єр.

Ініціатива є "запобіжником" від можливих коливань ціни на газ для споживачів у разі відсутності транзиту газу з РФ по ГТС України.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Так, в порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни піднялися на 18,4-19,6%.

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