Украинцев огорчили подорожанием газа: назван новый тариф

Цена на газ в Украине (коллаж РБК-Украина)

Цена на газ в Украине поднялась более чем на 600 гривен

Стоимость газа для нужд населения в Украине в ноябре выросла более чем на 600 гривен за тысячу кубометров в сравнении с предыдущим месяцем. Кроме того, был установлен новый тариф на газ. Об этом сообщается в пресс-службе "Нафтогаза".

Цена на газ для потребителя

Цена на газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, в ноябре составит 4899 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбыта и транспортных расходов). При этом в компании отмечают, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения на этот месяц.

"В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что стоимость газа для населения в Украине сейчас определяется по формуле, отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ от 03.04.2019 № 293 и действует до конца 2019 года.

Цена на газ в Украине (фото: УНИАН)

Почему выросла стоимость газа

Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 октября 2019 года. По опубликованным данным, в октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.

В долларовом эквиваленте в прошедшем месяце средняя стоимость выросла на 14,2% в сравнении с сентябрем. Стоит напомнить, что в сентябре газ стоил 174,6862 доллара за 1 тысячу кубометров. При этом в гривневом эквиваленте цена газа выросла на 16,8% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 4272,7604 грн 1 тысячу кубометров.

"Нафтогаз" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Цена на газ для предпринимателей

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Согласно сообщению, в сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

До этого "Нафтогаз Украины" объявил о повышении тарифы на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6% с 1 октября 2019.