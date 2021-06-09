В центре Львова бабушка крушила электросамокаты (видео)
В центре Львова пожилая женщина уничтожала припаркованные электросамокаты. Прохожие делали ей замечание, однако бабушка на это не реагировала.
Видео опубликовали в Telegram-канал "Типичный Львов".
На нем видно, что пожилая женщина один за другим бросает на землю электросамокаты. На замечания прохожих бабушка не реагировала.
В сети пишут, что вероятно женщина хотела покататься. Однако, когда у нее не получилось, то она начала крушить электросамокаты.
Отметим, что во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты. Их выбрасывали в фонтан на площади Рынок и в мусорки.
Ранее мы сообщали, что в Киеве ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей. К счастью, водители, которым проезд был разрешен, вовремя притормозили.
Также, арендовать электросамокат и какие есть подводные камни в таких поездках.