В центре Львова бабушка крушила электросамокаты (видео)

В центре Львова пожилая женщина уничтожала припаркованные электросамокаты. Прохожие делали ей замечание, однако бабушка на это не реагировала.

На нем видно, что пожилая женщина один за другим бросает на землю электросамокаты. На замечания прохожих бабушка не реагировала.

В сети пишут, что вероятно женщина хотела покататься. Однако, когда у нее не получилось, то она начала крушить электросамокаты.

Отметим, что во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты. Их выбрасывали в фонтан на площади Рынок и в мусорки.