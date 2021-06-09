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В центре Львова бабушка крушила электросамокаты (видео)

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Львов, Среда 09 июня 2021 20:53
В центре Львова бабушка крушила электросамокаты (видео) Фото: во Львове уничтожают электросамокаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В центре Львова пожилая женщина уничтожала припаркованные электросамокаты. Прохожие делали ей замечание, однако бабушка на это не реагировала.

Видео опубликовали в Telegram-канал "Типичный Львов".

На нем видно, что пожилая женщина один за другим бросает на землю электросамокаты. На замечания прохожих бабушка не реагировала.

В сети пишут, что вероятно женщина хотела покататься. Однако, когда у нее не получилось, то она начала крушить электросамокаты.

Отметим, что во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты. Их выбрасывали в фонтан на площади Рынок и в мусорки.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей. К счастью, водители, которым проезд был разрешен, вовремя притормозили.

Также, арендовать электросамокат и какие есть подводные камни в таких поездках.

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