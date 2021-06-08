В Киеве ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей (видео)

В Киеве ребенок на самокате пронесся на красный сигнал светофора через наземный переход. К счастью, водители, которым проезд был разрешен, вовремя притормозили, чтобы пропустить малолетнего нарушителя.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook .

Особенно повезло водителю-ученику, который ударил по тормозам, чудом избежав столкновения.

Инцидент сняли на видео в Подольском районе Киева на пересечении улиц Межигорской и Еленовской.

"Переезд дороги детьми на самокате на красный сигнал светофора - еще то видовисько. Прям представляем влажные руки того ученика на Форд, который едет впереди", - подписаны кадры.

Видео: В Киеве ребенок переехал дорогу на красный свет на самокате (Киев Оперативный)

Что говорят ПДД

Отметим, что в Правилах дорожного движения нет пункта, касающегося самокатов, но есть пункт относительно велосипедистов. В нем говорится, что для пересечения дороги по переходу с транспортного средства нужно слезть и пройти пешком.

"Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход", - сказано в ПДД.

Пользователи в сети в комментариях высказывают возмущение подобной ситуацией: