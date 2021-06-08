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В Киеве ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей (видео)

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Киев, Вторник 08 июня 2021 12:28
В Киеве ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей (видео) Коллаж РБК-Украина: В Киеве ребенок переехал на красный свет на самокате
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве ребенок на самокате пронесся на красный сигнал светофора через наземный переход. К счастью, водители, которым проезд был разрешен, вовремя притормозили, чтобы пропустить малолетнего нарушителя.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Особенно повезло водителю-ученику, который ударил по тормозам, чудом избежав столкновения.

Инцидент сняли на видео в Подольском районе Киева на пересечении улиц Межигорской и Еленовской.

"Переезд дороги детьми на самокате на красный сигнал светофора - еще то видовисько. Прям представляем влажные руки того ученика на Форд, который едет впереди", - подписаны кадры.

Видео: В Киеве ребенок переехал дорогу на красный свет на самокате (Киев Оперативный)

Что говорят ПДД

Отметим, что в Правилах дорожного движения нет пункта, касающегося самокатов, но есть пункт относительно велосипедистов. В нем говорится, что для пересечения дороги по переходу с транспортного средства нужно слезть и пройти пешком.

"Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход", - сказано в ПДД.

Пользователи в сети в комментариях высказывают возмущение подобной ситуацией:

  • В надежде что авто остановится. Но один раз такой расчет подведёт. И будет беда.
  • Затормозить успел, возможно, инструктор. У них дублирующие педали на учебных авто же.
  • Догнать малого и разломать самокат на две части.
  • Ученик на Форде бросил курсы после такого...

Ранее мы писали, что в Киеве не Одесской площади женщина преодолела восьмиполосную трассу, а местами ей пришлось ползти на коленях.

Также эксперты рассказали, что делать с электросамокатами, правила движения на которых в Украине не регулируются

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