В Киеве ребенок на самокате пронесся на "красный", сильно напугав водителей (видео)
В Киеве ребенок на самокате пронесся на красный сигнал светофора через наземный переход. К счастью, водители, которым проезд был разрешен, вовремя притормозили, чтобы пропустить малолетнего нарушителя.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Особенно повезло водителю-ученику, который ударил по тормозам, чудом избежав столкновения.
Инцидент сняли на видео в Подольском районе Киева на пересечении улиц Межигорской и Еленовской.
"Переезд дороги детьми на самокате на красный сигнал светофора - еще то видовисько. Прям представляем влажные руки того ученика на Форд, который едет впереди", - подписаны кадры.
Видео: В Киеве ребенок переехал дорогу на красный свет на самокате (Киев Оперативный)
Что говорят ПДД
Отметим, что в Правилах дорожного движения нет пункта, касающегося самокатов, но есть пункт относительно велосипедистов. В нем говорится, что для пересечения дороги по переходу с транспортного средства нужно слезть и пройти пешком.
"Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход", - сказано в ПДД.
Пользователи в сети в комментариях высказывают возмущение подобной ситуацией:
- В надежде что авто остановится. Но один раз такой расчет подведёт. И будет беда.
- Затормозить успел, возможно, инструктор. У них дублирующие педали на учебных авто же.
- Догнать малого и разломать самокат на две части.
- Ученик на Форде бросил курсы после такого...
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