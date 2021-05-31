В Украине начали массово уничтожать электросамокаты
В Украине участились случаи вандализма электросамокатов. Люди берут их напрокат, а потом эко-транспорт находят в изувеченном состоянии.
Так, например, на странице "Днепр оперативный" в Instagram появилось фото сломанного электросамоката.
"Очередной самокат попал в руки вандалам", - подписали снимок в соцсети.
Отмечается, что его нашли на одной из улиц Днепра.
Электросамокат в Днепре сломали вандалы (фото: instagram.com/dneproperativnyi)
А вот в Одессе подростки нашли новый способ издевательств над транспортом. Так, они выбрасывают электросамокаты с высоты на асфальт.
"Пез*юки нашли новый способ издеваться над самокатами", - подписали видеоролик.
В комментариях пользователи возмутились действиями молодых людей.
- А потом его мамка, которая работает продавцом в магазе с минимальной зп, будет выплачивать деньги за самокат который минимум 30-ку стоит.
- Ну я бы ввел ответственность за порчу имущества и за выброшенный мусор не просто смешными штрафами, а реальными общественными работами, чтобы набирали целые бригады быдла и под присмотром восстанавливали, ремонтировали и строили. И государство бы сэкономило и воспитание быдла.
- О, это уже интереснее, а то ездят разбиваются.
Как мы писали ранее, в Киеве подростки на электросамокатах грубо нарушают ПДР.