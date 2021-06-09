У центрі Львова бабуся трощила електросамокати (відео)
У центрі Львова літня жінка нищила припарковані електросамокати. Перехожі робили їй зауваження, проте бабуся на це не реагувала.
Відео опублікували в Telegram-канал "Типовий Львів".
На ньому видно, що літня жінка один за одним кидає на землю електросамокати. На зауваження перехожих бабуся не реагувала.
У мережі пишуть, що ймовірно жінка хотіла покататись. Однак, коли у неї не вийшло, то вона почала трощити електросамокати.
Зазначимо, що у Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати. Їх викидали у фонтан на площі Ринок та у смітники.
Раніше ми повідомляли, що у Києві дитина на самокаті пронеслася на "червоний", сильно налякавши водіїв. На щастя, водії, яким проїзд був дозволений, вчасно пригальмували.
Також, орендувати електросамокат і які є підводні камені в таких поїздках.