У центрі Львова бабуся трощила електросамокати (відео)

У центрі Львова літня жінка нищила припарковані електросамокати. Перехожі робили їй зауваження, проте бабуся на це не реагувала.

На ньому видно, що літня жінка один за одним кидає на землю електросамокати. На зауваження перехожих бабуся не реагувала.

У мережі пишуть, що ймовірно жінка хотіла покататись. Однак, коли у неї не вийшло, то вона почала трощити електросамокати.

Зазначимо, що у Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати. Їх викидали у фонтан на площі Ринок та у смітники.