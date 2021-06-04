Как арендовать электросамокат: все подводные камни поездок
Электросамокаты в Украине сейчас можно увидеть на улицах многих городов. Это быстро, мобильно и экологично. И хотя жалоб после массового появления этого транспортного средства стало очень много, украинцы пользоваться им стали намного чаще.
Как арендовать электросамокат и какие есть подводные камни в таких поездках, рассказали в материале "24 канала".
Новый тренд с электросамокатами в городах набирает обороты. В Европе его называют транспортом последней мили. В больших городах водители, не доехав до своего пункта назначения из-за отсутствия там мест для парковки, оставляют машину и берут электросамокаты.
Как арендовать электросамокат
Нужно загрузить в смартфон приложение сервиса аренды электросамоката. На транспортном средстве обычно указана компания-владелец или есть для загрузки приложения специальный код. Все приложения можно найти в Google Pay и App Store.
Потом нужно отсканировать QR-код, который расположен на руле. Для того чтобы начать поездку – достаточно просто оттолкнуться и самокат сдвинется с места.
Важно!
Ездить на электросамокатах можно по всему городу, но парковаться и оставлять самокат – только в определенных зонах. Они указаны в приложении.
Оставлять электросамокат нужно только в безопасном месте – там, где он не будет перекрывать движение и не будет никому мешать.
После того как вы добрались до места назначения, обязательно нажмите "Завершить поездку" в приложении. Оплата за аренду будет автоматически списана с вашей карты.
Как кататься на электросамокате
На данный момент езда на самокате не регулируется правилами в Украине. Законопроект № 3023, который будет регулировать правила такого движения, сейчас находится в Верховной Раде и его готовят ко второму чтению.
В Европе электросамокаты приравняли к велосипедам, чтобы люди могли ездить по велодорожкам и за нарушения получали такие же штрафы.
С полной батареей электросамокат может проехать примерно 30 км. Скорость таких самокатов – от 15 до 25 км/час. В частных самокатах владельцы обычно ограничивают скорость. Для безопасности. Однако такие самокаты могут разгоняться до 40-60 км/в час.
Есть и возрастные ограничения: пользоваться электросамокатами можно только лицам после 18 лет.
Недостатки электросамокатов
Это сезонный транспорт, который не подходит для езды в холодное время года, а также нежелательно его использовать во время дождя.
Для города скорости электросамоката достаточно, а вот на дальние дистанции на нем уехать не получится.
Плохое качество дорог будет сильны затруднять передвижение на электросамокатах.
Как начнут наказывать водителей электросамокатов в Украине
В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект № 3023, который будет регулировать правила пользования новыми транспортными средствами. Что предлагают депутаты:
- Штрафы за езду на неисправном электротранспорте
- Штрафы за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Штрафы за использование телефона во время езды
- Штрафы за перевозку пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией ТС
- Штрафы за езду на самокате, который оборудован недостаточным образом
Владельцев электросамокатов обяжут выделять транспортные средства светоотражающими элементами, а на самом ТС должен быть установлен фонарь или фара, а также звуковой сигнал.
Рассматривается и вариант запрета перемещаться на электросамокатах по автомобильным дорогам и тротуарам – только по велодорожкам, а в их отсутствии – по краю проезжей части или обочине.
Напомним, ранее мы писали о том, что юрист обосновал запрет электросамокатов.