В центре Киева парень прошелся по Mercedes, который был припаркован на переходе

На нем видно, как парень переходит дорогу на зеленый свет и увидев на зебре припаркованный Mercedes молодой человек не стал обходить авто. Судя по видео, водителя в машине не было.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

В Киеве Mercedes припарковался на пешеходном переходе (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети также прокомментировали это. Некоторые полностью на стороне парня, а кто-то говорит, что так делать нельзя и надо вызывать патрульную полицию.