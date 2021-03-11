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В центре Киева парень прошелся по Mercedes, который был припаркован на переходе

Автор: Styler

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко водитель Mercedes припарковал свое авто прямо на пешеходном переходе. Пешеход не стал обходить авто и просто прошелся по его капоту.

Видео инцидента опубликовано в сообществе "dtp.kiev.ua" в Facebook.

На нем видно, как парень переходит дорогу на зеленый свет и увидев на зебре припаркованный Mercedes молодой человек не стал обходить авто. Судя по видео, водителя в машине не было.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

В Киеве Mercedes припарковался на пешеходном переходе (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети также прокомментировали это. Некоторые полностью на стороне парня, а кто-то говорит, что так делать нельзя и надо вызывать патрульную полицию.

  • Красавчик, а как по-другому, им можно в неположенном месте, а нам прикажете в обход...
  • Очень лайтово, владельцу мерина реально фартонуло;
  • Правильно сделал. Не уважаешь других и тебя уважать не будут;
  • Парковка не правильная, для этого есть 102, а не портить имущество - это беззаконие;
  • Мерс там вообще припаркован, надо было еще попрыгать;
  • Вот только так и надо;
  • Молодец парень, ничего не нарушил. Шел прямо по пешеходному переходу!
  • Это говорит о том, что нет государства. Поэтому один так паркуется, другой так ходит, это путь в средневековье;
  • Жаль, что из машины не вышло пару парней и не переломали ему ноги...и оператору заодно;
  • Похоже пешеход увидел, что за рулем сидела девушка - и так поступил... Не буду говорить хорошо или плохо. Но знаю одно - сидел бы за рулем мужик пешеход бы такое не делал;
  • Ну сколько можно. Если ты правильный чувак набирай 102 и жди "копов"! Это единственное адекватное решение! А в таком варианте герой ничем не отличается от водилы Мерса!

Напомним, украинцы в феврале потратили на новые авто 200 миллионов долларов.

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