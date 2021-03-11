Украинцы в феврале потратили на новые авто 200 млн долларов: что чаще всего покупали

В феврале 2021 года в Украине купили 6 300 новых автомобилей. Эти приобретения обошлись украинцам в кругленькую сумму, а именно в около 200 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные экспертами одного из самых популярных сайтов по продаже новых автомобилей в Украине.

Где больше всего купили новых "ласточек"

Аналитики отмечают, что больше всего новых авто было приобретено в Киеве - более 2 400. Кроме киевлян, большое количество машин покупали жители Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

"В общем украинцы приобрели 6 300 авто на сумму 200 млн долларов без учета стоимости дополнительного оборудования", - добавили эксперты.

Самые популярные новые авто в Украине

Самой популярной маркой в феврале была Toyota - более 850 таких новых автомобилей получили регистрацию в прошлом месяце.

Также спросом пользовались Renault, Skoda, Kia и Nissan.

Если говорить о моделях, то тут украинцы отдают предпочтение Toyota RAV4. Эта модель покрыла более 6% от количества всех проданных машин в феврале. Также наши сограждане часто покупали Renault Duster и Kia Sportage.

"Почти 80% зарегистрированных автомобилей были кроссоверами. Дизельные моторы составили 29% рынка, а средний объем двигателя составлял более 1,9 л. Автомобили с ценой от 17 до 35 тыс. долларов получили долю рынка 56%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в феврале, составила почти 32 тыс. долларов", - говорится в исследовании.

Самые дорогие новые авто, купленные украинцами в феврале

Самыми "козырными" в прошлом месяце стали Aston Martin DB11 и DBX, Bentley Flying Spur. Стоимость каждой "ласточки" составляет почти по 300 тыс. долларов.

Aston Martin DB11 (фото: mfair.ua)

Также в феврале было зарегистрировано два BMW 8-Series по 195 тыс. долларов и такое же количество Porsche 911 по 145 тыс. долларов.

Добавим, что в течение 2020 года в Украине было зарегистрировано 85 тыс. новых автомобилей. Это на 3% меньше, чем украинцы зарегистрировали за 12 месяцев 2019-го.