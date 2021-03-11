"Копейку" превратили в Майбах: умельцы собрали самый роскошный ВАЗ-2101

Легендарную советскую "Копейку" (ВАЗ-2101) превратили в настоящий Майбах. По крайней мере изнутри. На такой опыт решились умельцы из Болгарии в честь 50-летия этого творения автопрома.

По факту от "Копейки" остался лишь кузов, который отменно шумоизолировали. Над проектом мастера работали целых четыре месяца, и у них вышел, пожалуй, самый роскошный ВАЗ-2101.

Такое авто - исключительно выставочный образец, купить его невозможно.

Первым этапом постройки юбилейной "Копейки" была полная разборка салона, а затем его собрали заново, но уже с наворотами. Взамен ВАЗовских сидений авто получило комфортабельные "тойотовские", обшитые натуральной кожей светло-коричневого цвета с белыми вставками. В таком же цвете оформлен весь салон, включая дверные карты и всю переднюю панель. Вместо пластиковых элементов установили деревянные - так интерьер выглядит дороже и эстетичнее.

Настоящая гордость авторов проекта - оригинальная центральная консоль, которая была спроектирована ими специально для этого автомобиля. На ней размещается новый рычаг коробки передач, магнитола и еще пара кнопок управления. На приборной панели - белые шкалы в хромированных ободках. Руль также вписывается в стиль обшивки салона - он деревянный и лакированный.

Грили акустических динамиков тоже изготовлены специально для проекта. Дизайнеры стилизовали их под винтажный радиоприемник и нанесли памятную гравировку - в честь юбилея "Копейки".

Все фото: carakoom.com

Еще одна деталь - необычные карманы на спинках передних кресел и панелях передних дверей. Они напоминают ретро-сумку с ременными пряжками.