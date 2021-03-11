У центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході

На ньому видно, як хлопець переходить дорогу на зелене світло і побачивши на зебрі припаркований Mercedes молодий чоловік не став обходити авто. Судячи з відео, водія в машині не було.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

В Києві Mercedes припаркувався на пішохідному переході (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі також прокоментували це. Деякі повністю на стороні хлопця, а хтось каже, що так робити не можна і треба викликати патрульну поліцію.