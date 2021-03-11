У центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході
У Києві на бульварі Тараса Шевченка водій Mercedes припаркував своє авто прямо на пішохідному переході. Пішохід не став обходити авто і просто пройшовся по його капоту.
Відео інциденту опубліковано в спільноті "dtp.kiev.ua" у Facebook.
На ньому видно, як хлопець переходить дорогу на зелене світло і побачивши на зебрі припаркований Mercedes молодий чоловік не став обходити авто. Судячи з відео, водія в машині не було.
Відео можна подивитися за цим посиланням.
В Києві Mercedes припаркувався на пішохідному переході (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Користувачі мережі також прокоментували це. Деякі повністю на стороні хлопця, а хтось каже, що так робити не можна і треба викликати патрульну поліцію.
- Красень, а як по-іншому, їм можна в неналежному місті, а нам накажете в обхід...
- Дуже лайтово, власнику мерина реально фартонуло;
- Правильно зробив. Не поважаєш інших і тебе поважати не будуть;
- Парковка не правильна, для цього є 102, а не псувати майно - це беззаконня;
- Мерс там взагалі припаркований, треба було ще пострибати;
- От тільки так і треба;
- Молодець хлопець, нічого не порушив. Йшов прямо по пішохідному переходу!
- Це говорить про те, що немає держави. Тому один так паркується, інший так ходить, це шлях у середньовіччя;
- Шкода, що з машини не вийшло пару хлопців і не переламали йому ноги...і оператору заразом;
- Схоже пішохід побачив, що за кермом сиділа дівчина - і так вчинив... Не буду говорити добре або погано. Але знаю одне - сидів би за кермом мужик пішохід би таке не робив;
- Ну скільки можна. Якщо ти правильний чувак набирай 102 і чекай "копів"! Це єдине адекватне рішення! А в такому варіанті герой нічим не відрізняється від воділи Мерса!