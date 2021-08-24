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У центрі Києва на Марші захисників України прогриміла відома фраза про Путіна (відео)

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 18:46
У центрі Києва на Марші захисників України прогриміла відома фраза про Путіна (відео) Фото: учасники Маршу захисників України в Києві висловилися про Путіна (скріншот)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва учасники Маршу захисників України, ветерани АТО на Донбасі продекламували рядки відомої пісеньки "Путін - ху*ло", таким чином знову передавши "полум'яний привіт" російському президенту.

Відповідне відео 24 серпня опубліковане в мережі.

У День Незалежності вже після військового параду на Хрещатику кияни, гості столиць, волонтери та бійці, які брали участь у бойових діях на Донбасі, взяли участь у Марші захисників, на неофіційній частині святкових заходів.

Під час ходи колони кілька разів звучали привітання та патріотичні вигуки, а також хором в унісон виконали фразу зі знаменитої кричалки харківських ультрас, яку раніше озвучували під час репетицій параду військові ЗСУ.

На кадрах в інтернеті видно, що ветерани з батальйонів, які брали участь в обороні країни від окупантів, маршем проходили вулицею під оплески та вітання киян. В цей час і гримить широко відома фраза про Путіна.

Відео: у Києві на Марші захисників України 24 серпня ветерани АТО невтішно висловилися про Путіна

Відео: у центрі Києва на неофіційній частині святкових заходів з нагоди Дня Незалежності ветерани виконали кричалку "Путін - ху*ло!"

Нагадаємо, що перед цим військові ЗСУ передавали "привіт" Путіну на репетиціях параду 18 і 20 серпня, що кожного разу викликало у російських пропагандистів справжню істерику.

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