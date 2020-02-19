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Цена на газ в Украине будет снижена: что известно

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 08:19
Цена на газ в Украине будет снижена: что известно
Тарифы на газ в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Цены на газ пообещали снизить не только в феврале, но и на весенние месяцы

Цену на газ в Украине в феврале пообещали существенно понизить для обычных потребителей. Как отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации на рынках, в этом квартале платежки украинцев существенно станут меньше.

"В феврале, в марте, летом – будет рекордно низкая цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - цитирует слова Оржеля пресс-служба министерства.

Министр отметил, что понижение цены на газ дало также возможность пересмотреть тариф на распределение.

"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ непосредственно у себя в домах", - сказал Алексей Оржель и добавил, что в январе 2020 года цена на газ была на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Стоит отметить, что стоимость газа на данный момент в Украине считается завышенной и конечный потребитель существенно переплачивает за транспортировку газа.

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