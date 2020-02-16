Газовые новшества: какие изменения поджидают украинцев в скором времени

Газовые новшества - что известно

Украинцы обвиняют поставщиков в том, что те разбавляют газ, чтобы росло его потребление

Газовые новшества поджидают украинцев в 2020 году. В "Нафтогазе" предлагают начать платить не за объем потребленного топлива, а за сожженные килокалории.

Подобные изменения были предложены из-за того, что украинцы зимой часто жалуются на некачественный газ. Как это работает и что нужно делать, рассказало издание "КП в Украине".

Украинцы обвиняют поставщиков в том, что те разбавляют газ, чтобы росло его потребление. У кого-то на плите он горит красноватым цветом, у кого-то чайник не может закипеть по полчаса, а у кого-то новый газовый котел потребляет много, а тепла дает мало.

Топ-менеджер монополиста Андрей Коболев предлагает переход на энергетические единицы измерения газа, как в Европе. "То есть, измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях. И установка счетчиков поможет, во-первых, уменьшить суммы в платежках, а, во-вторых, снять с дискуссии необоснованные подозрения относительно качества газа", - отметил он.

По мнению Коболева, переход на такую систему измерения должен решить проблему доначисления "тепловых коэффициентов" облгазами. Также глава правления призвал правительство ввести открытый рынок газа для населения и обеспечить конкуренцию.

"Важно сделать две вещи: позволить свободную смену поставщика для населения и запретить облгазам отключать население, независимо от того, что происходит с их поставщиком газа", - отметил Коболев.

Эксперты не исключают, что после введения новшества топливо подорожает. Ведь сейчас тариф установлен исходя из минимальной калорийности. Если же его будут продавать исходя из реальной калорийности, то облгазы начнут вводить поправочные коэффициенты, пересчитывая платежки в большую сторону, ведь по данным "Укртрансгаза", реальная теплоемкость голубого топлива значительно выше.

Помимо того, поставщики до сих пор не смогли установить обычные счетчики потребления газа в многоквартирных домах, не говоря о новомодных приборах учета, которые считают сожженные калории. Поэтому в скорое введение этого новшества эксперты не верят.