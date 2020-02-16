Украинцев порадовали сюрпризом с тарифами на газ: все детали

Цена на газ в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Цена на газ в Украине считается завышенной

Цена на газ в Украине снизится до рекордного минимума уже летом 2020 года. Связано это с тем, что власти нашей страны смогли стабилизировать ситуацию на рынке газа. Заявление о связи этих явлений, а также о планах на тарифы сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как сообщил чиновник, уже летом 2020 года украинцы будут платить за бытовой газ по рекордно низким тарифам. Об этом Алексей Оржель заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 14 февраля.

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа ", - сказал Оржель.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на шоу заявила, что украинцы могут экономить, уменьшив таким образом платежки за газ.

Цена на газ в Украине снизится до рекордного минимума

Стоит отметить, что на текущий момент стоимость газа в Украине считается завышенной. В том числе потребитель существенно переплачивает за транспортировку газа. Ранее сообщалось, что плату на обслуживание сетей выделили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.

Также мы писали, что премьер-министр Алексей Гончарук объяснил более высокие платежки за январь и обещал, что в феврале они будут ниже. О ценах на газ он рассказал на брифинге по итогам заседания Кабинета министров.