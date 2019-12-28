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Доллар резко подорожал: эксперты дали неожиданный прогноз

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 16:09
Доллар резко подорожал: эксперты дали неожиданный прогноз
Курс доллара в Украине (коллаж РБК-Украина)

Курс доллара в Украине взлетел более чем на гривну

Курс доллара к гривне в Украине повысился с 23,22 (24 декабря) до 24,44 (28 декабря). Резкий рост – за несколько дней курс доллара прыгнул вверх. По сравнению со значениями 26 декабря, курс доллара вырос на три копейки после снижения на две в предыдущий банковский день. Курс доллара повысился впервые с 29 ноября, то есть практически за месяц. Эксперты рассказали, чего ожидать от курса доллара к гривне в ближайшие дни.

Финансовый аналитик Олег Пендзин, считает, что снижение стоимости доллара было вызвано притоком денег от "заробитчан".

"Перед праздниками мы наблюдаем очередные достаточно большие поступления от гастарбайтеров в валюте. Которые в этом году превысили уровень прошлого года – уже более 12 миллиардов долларов получили", - заявил аналитик.

Но после Нового года американская валюта начнет медленно дорожать, прогнозируют эксперты.

"Я ожидаю усиления доллара примерно с января, незначительное, до уровня 24-25 гривен за доллар. А дальше все будет зависеть от экономической политики правительства", – говорит Александр Савченко, финансовый аналитик.

Пендзин также добавил, что на валютных рынках ожидается падение гривны до 27 за доллар.

"Наверняка мы увидим определенный откат доллара, падение гривны. По крайней мере, до уровня 27 гривен за доллар, так как собственно именно эта цифра стоит в бюджете 2020 года", – отмечает финансовый аналитик Олег Пендзин.

И советуют тем, кто имеет гривневые сбережения, конвертировать их в валюту, пока курс не откатился к предыдущим отметкам.

Напомним, что ранее НБУ значительно повысил курс евро на новогодние праздники.

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