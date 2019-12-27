Доллар пошел вверх: эксперты ошеломили прогнозом на начало 2020 года

Курс доллара в 2020 году (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара резко сменил направление после вмешательства НБУ

Курс доллара начал ползти вверх после вмешательства Национального банка Украины. По состоянию на 27 декабря доллар прибавил на межбанке 10 копеек по сравнению с предыдущей сессией. Курс американской валюты теперь составляет 23,63 гривен за доллар, а курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Стоит ли ждать катастрофического обвала гривны - в материале Styler.

Напомним, 26 декабря 2019 года Нацбанк провел аукцион по покупке валюты и выкупил у двух участников рынка 230 млн долларов по курсу 23,2552 за гривну. На следующий же день доллар начал расти. Госрегулятор ранее сознательно не вмешивался в рынок, придерживаясь политики "плавающего валютного курса".

На такие меру Нацбанк пошел, чтобы сдержать валютный курс и не допустить чрезмерного проседания. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что несмотря на такие меры со стороны НБУ, гривна продолжит укрепление.

Эксперт прогнозирует и дальнейшее снижение курса доллара и укрепление национальной валюты. При этом Иосуб считает, что уже через неделю доллар сможет преодолеть отметку в 23 гривны.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9-23,1 грн", - прогнозирует Иосуб.