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Курс доллара резко пошел вверх

Новости » Финансы     27.12.2019 - 14:44
Курс доллара резко пошел вверх
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2% после вмешательства НБУ в рыночную ситуацию

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 74 копейки до 24,02 гривен за доллар, курс евро вырос на 78 копеек до 25,65 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,46 (22,99 - 26 декабря), продажи - 24,02 (23,28 - 26 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,84 (25,36 - 26 декабря), продажи - 26,65 (25,83 - 26 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,43 - 26 декабря), продажи 3,84 (3,76 - 26 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,55-23,95 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара резко пошел вверх

Межбанк

Напомним, 27 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 23,63 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,31 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 декабря справочный курс на уровне 23,66 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 декабря (23,30 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования.

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара НБУ на 27 декабря повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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