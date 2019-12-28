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Долар різко подорожчав: експерти дали неочікуваний прогноз

STYLERЖиття    28.12.2019 - 16:09
Долар різко подорожчав: експерти дали неочікуваний прогноз
Курс долара в Україні (колаж РБК-Україна)

Курс долара в Україні злетів більш ніж на гривню

Курс долара до гривні в Україні підвищився з 23,22 (24 грудня) до 24,44 (28 грудня). Різке зростання - через кілька днів курс долара стрибнув вгору. У порівнянні зі значеннями 26 грудня, курс долара виріс на три копійки після зниження на дві в попередній банківський день. Курс долара підвищився вперше з 29 листопада, тобто практично за місяць. Експерти розповіли, чого чекати від курсу долара до гривні в найближчі дні.

Фінансовий аналітик Олег Пендзин, вважає, що зниження вартості долара було викликано припливом грошей від "заробітчан".

"Перед святами ми спостерігаємо чергові досить великі надходження від заробітчан у валюті. Які в цьому році перевищили рівень минулого року – вже понад 12 мільярдів доларів отримали", - заявив аналітик.

Але після Нового року американська валюта почне повільно дорожчати, прогнозують експерти.

"Я очікую посилення долара приблизно з січня, незначне, до рівня 24-25 гривень за долар. А далі все буде залежати від економічної політики уряду", – говорить Олександр Савченко, фінансовий аналітик.

Пендзин також додав, що на валютних ринках очікується падіння гривні до 27 за долар.

"Мабуть, ми побачимо певний відкат долара, падіння гривні. Принаймні, до рівня 27 гривень за долар, так як власне саме ця цифра стоїть у бюджеті 2020 року", – відзначає фінансовий аналітик Олег Пендзин.

І радять тим, хто має гривневі заощадження, конвертувати їх у валюту, поки курс не відкотився до попередніх позначок.

Нагадаємо, що раніше НБУ значно підвищив курс євро на новорічні свята.

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