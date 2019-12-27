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Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страны

Новости » Экономика     27.12.2019 - 17:49
Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страны
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Из Польши в Украину за один квартал пришел 1 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил 3140 млн долларов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2865 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 1050 млн долларов. Далее идут Чешская Республика (295 млн долларов), Россия (263 млн долларов), США (255 млн долларов), Великобритания (159 млн долларов) и Италия (121 млн долларов).

Из стран ЕС поступило 2126 млн долларов, что составляет 68% от общей суммы переводов третьем втором квартале 2019 года.

Объемы частных денежных переводов в Украину по основным странам:

Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страны

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа является одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

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