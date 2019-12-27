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НБУ значительно повысил курс евро на новогодние праздники

Новости » Финансы     27.12.2019 - 18:16
НБУ значительно повысил курс евро на новогодние праздники
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Курс установлен на период с 28 декабря до 3 января

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2019 года - 3 января 2020 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 61 копейку до 26,42 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 декабря установлен на таком уровне: 26,422 гривен за 100 евро (+0,6135 грн).

НБУ значительно повысил курс евро на новогодние праздники

Скриншот bank.gov.ua

При этом курс евро на 27 декабря составляет 2580,8517 гривен за 100 евро.

НБУ значительно повысил курс евро на новогодние праздники

Как сообщало РБК-Украина, НБУ измелил с 27 декабря порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам. Согласно постановлению, для более простого представления и использования официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

Напомним, сегодня, 27 декабря 2019 года, на наличном рынке вырос на 78 копеек до 25,65 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,84 (25,36 - 26 декабря), продажи - 26,65 (25,83 - 26 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 43 копейки до 26,54 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,49 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 23,6862 гривен за 1 доллар (+0,3933 гривен).

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