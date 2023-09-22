Це суттєво підвищує зарплату. На які надбавки можуть розраховувати вчителі

В Україні середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5 700 грн та різних надбавок, які становлять ще приблизно 1 900 грн. Такі дані наводять у Міністерстві освіти. Втім із більшим досвідом роботи та педагогічними званнями освітяни можуть отримувати надбавки та доплати до заробітної ставки.
Про те, на які доплати можуть розраховувати учителі, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Профспілки працівників освіти України.
Крім зарплати, яка визначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, за виконання додаткових видів педагогічної роботи та іншої діяльності, а також за педагогічний стаж та престижність педагоги можуть отримувати різноманітні надбавки.
За педагогічний стаж:
Також педагогічні працівники можуть отримувати надбавки за престижність педагогічної праці - у граничному розмірі 30% посадового окладу.
Доплата за успішне проходження сертифікації - в розмірі 20% посадового окладу протягом дії сертифіката.
Доплата за класне керівництво:
Доплата за перевірку письмових робіт:
Доплата за завідування навчальними кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками - 10-15%, за завідування майстернями, кабінетами інформатики - 15-20% окладу.
Доплата за роботу в інклюзивних класах - 20% посадового окладу за години роботи в цих класах.
Доплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів - 10-40% посадового окладу, залежно від кількості класів у ЗЗСО.
Доплата за обслуговування комп’ютерної техніки у закладах освіти, де є кабінети інформатики - 10-15% тощо.
Також підвищити оклади можуть за роботу в певних типах закладів освіти і за педагогічні та інші звання. А саме:
Нещодавно міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що МОН планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл.
Нова модель оплати праці вчителів передбачатиме відмову від Єдиної тарифної сітки і встановлення базової ставки заробітної плати на рівні 80%. Також будуть передбачені премії від директора школи.
Цей пілотний проєкт мають запустити на 2024-2025 навчальний рік. Зараз його тестують у 500 школах.
Раніше ми розповідали про те, хто найбільше в Україні заробляє та де найвищі зарплати.
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