Це суттєво підвищує зарплату. На які надбавки можуть розраховувати вчителі

Які доплати можуть отримувати педагоги

Крім зарплати, яка визначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, за виконання додаткових видів педагогічної роботи та іншої діяльності, а також за педагогічний стаж та престижність педагоги можуть отримувати різноманітні надбавки.

За педагогічний стаж:

понад 3 роки - 10%

понад 10 років - 20%

понад 20 років - 30%

Також педагогічні працівники можуть отримувати надбавки за престижність педагогічної праці - у граничному розмірі 30% посадового окладу.

Доплата за успішне проходження сертифікації - в розмірі 20% посадового окладу протягом дії сертифіката.

Доплата за класне керівництво:

у 1-4 класах - в розмірі 20%

у 5-11 класах - в розмірі 25% посадових окладів (ставок заробітної плати)

Доплата за перевірку письмових робіт:

з математики - 15%

з мови і літератури - 20%

іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10 % посадових окладів, залежно від навчального навантаження

у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти - 15 % ставки заробітної плати, незалежно від навчального навантаження

Доплата за завідування навчальними кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками - 10-15%, за завідування майстернями, кабінетами інформатики - 15-20% окладу.

Доплата за роботу в інклюзивних класах - 20% посадового окладу за години роботи в цих класах.

Доплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів - 10-40% посадового окладу, залежно від кількості класів у ЗЗСО.

Доплата за обслуговування комп’ютерної техніки у закладах освіти, де є кабінети інформатики - 10-15% тощо.

Також підвищити оклади можуть за роботу в певних типах закладів освіти і за педагогічні та інші звання. А саме:

підвищення посадового окладу за педагогічні звання "вчитель-методист", "викладач-методист", "вихователь-методист", "майстер виробничого навчання I категорії" - на 15%

підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати) за педагогічні звання "старший вчитель", "старший викладач", "старший вихователь", "керівник гуртка - методист", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог-методист", "старший вожатий-методист", "майстер виробничого навчання II категорії" - на 10%, тощо.

Коли вчителям підвищать зарплату

Нещодавно міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що МОН планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл.

Нова модель оплати праці вчителів передбачатиме відмову від Єдиної тарифної сітки і встановлення базової ставки заробітної плати на рівні 80%. Також будуть передбачені премії від директора школи.

Цей пілотний проєкт мають запустити на 2024-2025 навчальний рік. Зараз його тестують у 500 школах.