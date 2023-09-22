Это существенно повышает зарплату. На какие надбавки могут рассчитывать учителя

В Украине средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада 5700 грн и разных надбавок, которые составляют еще примерно 1900 грн. Такие данные приводятся в Министерстве образования. Однако с большим опытом работы и педагогическими званиями учителя могут получать надбавки и доплаты к заработной ставке.
О том, на какие доплаты могут рассчитывать учителя, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Профспілки працівників освіти України".
Кроме зарплаты, которая определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 26.09.2005 № 557, за выполнение дополнительных видов педагогической работы и другой деятельности, а также педагогический стаж и престижность педагоги могут получать различные надбавки.
За педагогический стаж:
Также педагогические работники могут получать надбавки за престижность педагогического труда - в предельном размере 30% должностного оклада.
Доплата за успешное прохождение сертификации - в размере 20% должностного оклада в течение действия сертификата.
Доплата за классное руководство:
Доплата за проверку письменных работ:
Доплата за заведование учебными кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками - 10-15%, за заведование мастерскими, кабинетами информатики - 15-20% оклада.
Доплата за работу в инклюзивных классах - 20% должностного оклада за часы работы в этих классах.
Доплата за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учеников - 10-40% должностного оклада, в зависимости от количества классов в ЗЗСО.
Доплата за обслуживание компьютерной техники в учебных заведениях, где есть кабинеты информатики - 10-15% и т. д.
Также повысить оклады могут за работу в определенных типах учебных заведений и за педагогические и другие звания. А именно:
Недавно министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что МОН планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ.
Новая модель оплаты труда будет предусматривать отказ от Единой тарифной сетки и установление базовой ставки заработной платы на уровне 80%. Также будут предусмотрены премии директора школы.
Этот пилотный проект должны запустить на 2024-2025 учебный год. Сейчас он тестируется в 500 школах.
Раньше мы рассказывали о том, кто больше всего в Украине зарабатывает и где самые высокие зарплаты.
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