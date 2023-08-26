Вчителів чекають серйозні зміни. Оксен Лісовий зробив гучну заяву

Коли чекати змін і якими вони будуть, читайте у матеріалі нижче.

Що відомо про нові зарплати для вчителів

Міністерство готує пілотний проєкт реформування моделі оплати праці, який мають запустити уже на 2024-2025 навчальний рік. Його реалізують у 500 школах.

Нова модель оплати праці вчителів передбачатиме відмову від Єдиної тарифної сітки і встановлення базової ставки заробітної плати на рівні 80%. Також будуть передбачені премії від директора школи.

"В експерименті ми хочемо вийти з Єдиної тарифної сітки. Ми хочемо, щоб базова частина заробітної плати була близько 80% і близько 20% - надбавки. І ще кілька регіональних надбавок та доплата від директора школи. Тобто ми робимо її зрозумілою прозорою, прогнозованою і найголовніше - ми прагнемо підвищити заробітну плату", - сказав Лісовий під час виступу на серпневій конференції "Освіта єднає", повідомляє "Освіта.юа".

Разом із тим міністр наголосив, що під час війни поки незрозуміло, наскільки швидко державі вдасться реалізувати підвищення зарплат за новим проєктом.

"Якщо ми говорили зараз про підвищення зарплати, то було б очевидно, що під час війни в економіці, яка працює на фронт, це зробити практично неможливо. Але змінити систему і змінити підходи, і поступово готуватися до введення нових підходів і нових принципів це те, над чим ми зараз працюємо", - додав Оксен.

Яка зарплата у вчителів зараз

Середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5 700 грн та різних надбавок - приблизно 1 900 грн. Тобто в середньому вчитель в Україні отримує 7 600 грн.

Влітку член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що ведуться обговорення щодо розміру зарплати вчителів.

"Зарплата вчителів після перемоги обговорюється в розмірі 40 тис. грн. Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію, обмеження перебування директорів шкіл на посаді", - заявив Колебошин.