У воєнний час норми варто переглянути. Яке навантаження зараз у школярів і чому батьки нервують

В Україні існують норми щодо кількості годин навчання для школярів різного віку. Але батьки та навіть вчителі здивовані тим, що діти зараз практично весь час проводять за навчанням та їхній "робочий" день часом триває від 8 до 10 години.

РБК-Україна (проект Styler) з'ясував, які зараз існують норми для школярів і що про це думають батьки та експерти.

Діти "працюють" головою більше, ніж дорослі

Нещодавно українське суспільство розбурхав пост у Facebook HR Prozorro Ірини Редько про навантаження на середньостатистичного школяра. Вона порахувала, що учень 8 класу має щодня 7-8 уроків по 45 хвилин і невеликі зміни між ними 15-20 хвилин і витрачає щодня на домашні завдання в середньому ще 3-4 години.

"Виходить, що дитина у віці 13 років щодня з понеділка по п'ятницю працює 10-12 годин. Разом орієнтовно - 50-60 годин на тиждень розумової праці. Розумова робота - це важка робота. Дорослі люди загалом працюють по 8 годин на тиждень. Виходить, що 13-річна дитина працює (головою) десь на 10-20 годин на тиждень більше, ніж доросла", - пише Ірина.

Вона зазначає, що нелогічно порівнювати з психічного боку навантаження дорослої 30-річної людини та 13-річної дитини.

"Всі ми знаємо, що в процесі навчання мозок працює більш інтенсивно та виснажливо, ніж при виконанні зрозумілих або звичних завдань", - додає мама школяра.

Подібні графіки є й у дітей молодшого віку - різниця у 2 уроки на день. І часу на прогулянки, спортивні секції, катання на велосипедах і навіть просто "нічого не робити" - у дитини практично не залишається.

"Поки що у мене є єдина думка-висновок з цього приводу: саме з таких дітей виростають дорослі, у яких немає смаку до життя (вони його просто не бачать), тому що з таким підходом формується стереотип, що життя - біль і постійна вимотує робота, оскільки робота - "хрень", що вимотує, через яку вони ненавидять понеділки, а в п'ятницю мають єдине бажання - напитися, бо інакше розслабитися не виходить", - пише Ірина Редько.

І виявилось, що це не поодинокий випадок. Вчитель Марія Воротило на своїй сторінці у Facebook здивувалася, що її учень 8 класу мав 9 уроків. На її розпитування дитина відповіла, що такий графік у нього тричі на день, ще в один день - 7 уроків, у п'ятницю - шість уроків.

Вона запитала у батьків, як справи в інших школярів і ось які відповіді вона отримала у коментарях:

Син, 2 клас, по 5 уроків щодня, третього класу починаю боятися вже зараз.

У кого гуртки/репетитори - взагалі боюся представити графік "вільного часу".

Так, це масовий та давній треш. 7-8 уроків у 10-11 класі + репетитори.

Щоденно 7 уроків. У школі з 8.00 до 14.35. Далі заняття у музичній школі (дві спеціальності), репетиції у театрі, додаткові заняття з математики (двічі на тиждень) та історії. Вільного часу немає, тому що ще потрібно встигати виконувати домашні завдання. Хоча не завжди з ними встигає.

Син, 11 клас. Щодня 8 уроків, 6 уроків один раз на 2 тижні. Ще щодня репетитор, бо готуємось до НМТ. Ще плавання 2 рази на тиждень, єдине, що можемо "дозволити" через брак часу, айкідо та англійську вирішили призупинити на цей рік.

7 клас – по 7 уроків щодня. Програми складено так, щоб встигнути пробігтися, без закріплення. Питання сина, коли у 6 класі було: "Мамо, а жити мені коли?"

11 клас. 36 уроків на тиждень. При нормі 33 уроків згідно із законом.

Дитина у 6 класі має щодня по 7 уроків. До половини четвертої у школі. Завдань задають стільки, що уроки робляться до 11-12 ночі, а у дні тренувань – взагалі. Діти ненавидять школу.

Варто зазначити, що батьки також писали про позитивний досвід - про переведення дітей до приватної школи чи домашнього навчання. Це дозволяло знизити навантаження і навіть не знизити якість освіти.

Приватна школа, 10 клас, 7 уроків максимум. Начебто у попередні роки більше не було. Школа до 18:00, куди входить домашнє та прогулянка.

Також багато батьків мають досвід навчання в європейських школах. Там діти проводять у середньому по 8 годин на день - з 8:00 до 16:00. Але при цьому перерви значно більші, а домашніх завдань задають менше – буквально на 1 годину. Але у багатьох школярів зазвичай є ще друга зміна - в українській школі онлайн.

Англійська школа, аналог 7 класу, 6 уроків на день по 60 хвилин кожен, два з них без перерви, тобто по 120 хвилин поспіль. До уроків 15-20 хвилин класна година обов'язково. Школа з 8:30 до 15:30, 5 днів на тиждень. Д/з фактично немає, але це швидше за мінус, ніж плюс. Програма змішана, деякі теми, наприклад з математики, в Україні ставилися б до 9-11 класу, а деякі навпаки - до 6 класу.

А що з нормами згідно із законом

У законі "Державні санітарні правила та норми облаштування, змісту загальноосвітніх навчальних закладів" зазначається, що першокласникам домашнє завдання не задають. Учні 2-го класу повинні витрачати на домашні завдання не більше 45 хвилин, 3-го класу – не більше 1 години та 10 хвилин.

Учні 4 класу - до 1,5 години, 5-6 класів - 2,5 години, 7-9 класів - 3 години, випускних класів – не більше 4 годин.

При цьому у молодших класах домашні завдання не рекомендується ставити домашні завдання на вихідні та святкові дні. Початок занять не повинен бути раніше 8 години ранку, а заняття в другу зміну не повинні закінчуватися пізніше 19 години.

Учні 3-5 класів повинні навчатися у першу зміну чи підзміну з початком занять пізніше 12 годин.

Навантаження з уроків виглядає так (5-денний тиждень)

1 клас - 20 годин

2 клас - 22 години

3-4 клас - 23 години

5 клас - 28 годин

6 клас - 31 год

7 клас - 32 години

8-9 клас - 33 години

10-12 клас - 33 години

Норма навантаження на школяра в Україні (скриншот)

При цьому уроки у першому класі повинні тривати не більше 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-12 класах - 45 хвилин. Зміни в 1 класу - не менше 15 хвилин, для решти - 10 хвилин. Обов'язковою є велика зміна - 30 хвилин, замість неї можуть бути дві довгі зміни по 20 хвилин - після 2 і 3 уроку.

Під час змін необхідно організувати перебування учнів на відкритому повітрі та харчування.

"При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня", - йдеться у документі.

Рекомендується 1 день на тиждень (четвер) робити розвантажувальним днем. Це означає, що у розкладі має бути предметів, які потребують значного розумового напруги (математика, мови).

Норми вже давно варто переглянути

Ми попросили прокоментувати ситуацію експертів і вони впевнені, що норми для школярів потрібно переглянути. Особливо з огляду на те, що діти навчаються під час воєнного часу.

"Справді, навантаження на учнів середньої та старшої школи перевищує допустимі норми. Але, крім перевищення норм, ще є інші фактори, які впливають на дітей. Наприклад, у прифронтових областях, як Запорізька, постійні повітряні тривоги цілодобово. Діти майже два роки не сплять нормально через обстріли. Стрес, тривожність, відсутність спілкування та позашкільного/спортивного розвитку дуже впливає на фізичний та моральний стан. Відсутня мотивація до навчанню, а освітній процес став як домашній арешт, коли весь день діти проводять біля гаджета та переходять за посиланнями. Діти можуть днями не виходити на вулицю через завантаженість", - вважає керівник ГО "Хочу вчитися!" Катерина Звєрєва.

Вона додає, що дистанційне навчання не таке вже й гнучке, оскільки вчителі змушені працювати за тими ж календарними планами, що й за очного навчання.

Деякі намагаються в один урок встигнути розглянути кілька тем, а потім засипати учнів численними завданнями.

"Навчання не адаптоване з урахуванням умов війни. Тепер потрібно переглядати форми взаємодії та навантаження. Недоцільність такої кількості домашніх завдань та переформатування навчання, з урахуванням фізичного та морального стану дітей, врахувати, щоб дитина мала вільний час у світовий день. Не можна нехтувати здоров'ям дітей та навчатися для галочки, бо це просто симуляція освітнього процесу і ніяк не стосується набуття знань та навичок", - наголошує експерт.

Психотерапевт і керівник Тренінгового центру Наталія Сабліна вважає, що насамперед треба розуміти, що Україна зараз перебуває у стані війни, наслідки якої негативно позначаються на школярах.

Діти повинні адаптуватися до офлайн-навчання та навантаження на них не може бути по 10-12 годин на день.

"У більшості міст зараз запроваджено змішаний формат, надзвичайно складний і не надто комфортний. У результаті зростає навантаження на дитячі очі, і, відповідно, потрібні частіші перерви, а від батьків - необхідність контролю за виконанням дітьми домашніх завдань", - наголошує експерт.

Вона додає, що діти повинні виконувати домашнє завдання відповідно до свого психологічного та фізіологічного віку.

"Ми й повинні акцентувати увагу саме на часі, оскільки надмірне шкільне навантаження забирає у дітей можливості самовдосконалюватися. Чим більше часу дитина приділятиме навчанню, тим більше стресу вона відчуватиме. Це постійні перевтоми, істерики, виснаження і, як наслідок, небажання вчитися", - каже Сабліна.

Вона додає, що зараз дітям особливо потрібен здоровий та якісний сон.

"Якщо говорити про середньостатистичного підлітка, він чи вона має навантаження в середньому 30 годин на тиждень, що й так занадто багато. Також дуже важливо стежити за психічним станом дітей. Вони активно розвиваються, відвідують певні гуртки, а не лише навчаються у школі, тому діти до 14 років повинні спати щонайменше 10 годин на добу. Дитина може не зробити якесь завдання або вивчити певний параграф, проте вона буде здорова психічно. Двійку можна виправити, проте працювати з ментальним здоров'ям дитини набагато складніше", - резюмує експерт.