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Від 80 тисяч! Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу найкраще платять

Неділя 10 вересня 2023 10:02
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Від 80 тисяч! Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу найкраще платять Хто в Україні заробляє найбільше (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Попри те, що ціни на послуги та товари в Україні продовжують рости, зарплати залишаються майже на тому ж рівні.

Про те, який зараз середній заробіток українців та хто отримує найбільше, читайте в нашому матеріалі нижче.

Яка середня зарплата в Україні

Найвищі зарплати працівникам пропонують у Києві. В середньому роботодавці готові платити 20 тис. грн. Зовсім трішки від столиці за розміром зарплат відстає Львів - у цьому місті середній показник становить 18 тис. грн.

У Дніпрі, Одесі та Ужгороді середні зарплати становлять 17,5 тис. грн. У більшості інших міст - 15 тис. грн на місяць. А от найнижчі зарплати у Сумській області - там середній заробок складає 13 тис. грн.

Від 80 тисяч! Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу найкраще платятьСередні зарплати у різних містах (work.ua)

При цьому наголосимо, що середня зарплата дуже відрізняється від фаху. Нижче наводимо дані про те, скільки в Україні заробляють працівники 10 найпоширеніших спеціальностей.

Від 80 тисяч! Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу найкраще платять

Статистика зарплат в Україні (work.ua)

Хто заробляє найбільше, а хто - найменше

Найбільшу зарплату в Україні пропонують програмістам - вона становить 80 тис. грн. Добре платять також і топ-менеджерам - їх заробіток близько 60 тис. грн на місяць. У трійку фахівців, яким платять найбільше, ввійшли і військові. Їм пропонують 70 тис. грн на місяць.

А от найменше - прибиральницям, вони заробляють близько 7 тис. грн. Не надто далеко від них відірвалися по заробітку педагоги та організатори, їхня зарплата становить 9,9 тис. грн.

Нижче наводимо дані про те, працівникам яких спеціальностей пропонують найвищу зарплату в Україні.

Від 80 тисяч! Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу найкраще платять

Цим спеціалістам платять найбільше (work.ua)

Як змінилися зарплати за 3 місяці

За останній квартал в Україні практично не змінився середній розмір зарплат українців. При цьому зауважимо, що за статистикою, при пошуку роботи люди вказують бажану зарплату вище, ніж пропонує роботодавець. Ця різниця становить у межах 2 тис. грн.

Від 80 тисяч! Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу найкраще платятьСередня зарплата за останній квартал практично не змінилася (work.ua)

Раніше ми писали про те, кого точно не звільнять під час війни.

Читайте також про те, чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки під час воєнного стану.

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