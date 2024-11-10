Це не призводить до застуди: лікар розвіяв міф, у який досі всі вірять

В Україні у жовтні почався сезон гострих респіраторних захворювань , тому варто знати, як захиститись від вірусів. Лікар розповів, чи справді холодна погода призводить до застуди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чи призводить холодна погода до застуди

Лікар Дональд Грант розповів, що сама по собі холодна погода безпосередньо не підвищує ймовірність застуди, але певні умови можуть збільшити шанси захворіти.

"Це тому, що холодна погода може створити більш ідеальні умови, які збільшують ризик підхопити хворобу. Холодне повітря може пригнічувати імунну систему, тоді як більше людей, як правило, проводять більше часу вдома, у безпосередній близькості з іншими, коли температура падає", - зазначив медик.

Крім того, більш сухе повітря може ускладнити фільтрацію вірусів, збільшуючи ймовірність зараження. Загалом, холодна погода не викликає у людей захворювання, але створює ідеальні умови для легкого поширення бактерій і вірусів.

У холодну погоду, варто одягатися тепліше, щоб захиститися від переохолодження та обмороження. Підтримка здорової температури тіла також життєво важлива для здоров’я серцево-судинної системи.

Що збільшує ризики застуди

Існують різні фактори, які можуть збільшити ймовірність того, що людина захворіє на застуду.

Медик розповів, що маленькі діти та літні люди є двома віковими групами найбільшого ризику.

Крім того, імунна система людини може відігравати важливу роль у збільшенні ймовірності застуди. Відсутність фізичних вправ, незбалансоване харчування та поганий сон можуть вплинути на імунну функцію, роблячи організм менш здатним боротися зі звичайними захворюваннями.

"Щоб зменшити ймовірність застуди, я рекомендую часто мити руки, щоб уникнути поширення бактерій, особливо після контакту з громадськими місцями. Як правило, бактерії можуть потрапити в організм через рот, очі та ніс, тому життєво важливо, щоб люди не торкалися своїх облич на вулиці", - додав експерт.