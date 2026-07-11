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У Києві пролунали вибухи до тривоги, РФ вдарила балістикою

03:45 11.07.2026 Сб
2 хв
Удари відбулися до оголошення сигналу тривоги вже вдруге
aimg Катерина Коваль
У Києві пролунали вибухи до тривоги, РФ вдарила балістикою Фото: в місті зафіксували кілька вибухів (facebook.com/DSNSKyiv)
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У суботу, 11 липня, в столиці пролунали гучні вибухи. Це сталося до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника КМВА Тимур Ткаченко.

"Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - дописав чиновник.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістики.

Оновлено 3:53

В столиці пролунали нові вибухи, Повітряні сили повідомили про низку ракет, що прямували на столицю.

В КМВА оголосили перші наслідки атаки: у Дніпровському районі пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.

Оновлено 4:16

Ще одну нежитлову будівлю пошкодили у Святошинському районі.

Оновлено 4:25

У Дарницькому районі внаслідок атаки вибило вікна.

Обновлено 4:33

Ще одна пожежа зафіксована у Солом'янському районі, там вогонь охопив офісну будівлю.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що в Деснянському районі горить трансформаторна станція. На місця влучань прямують працівники екстренних служб.

Оновлено 4:55

Кличко повідомив про перших постраждалих: поранену жінку госпіталізували медики.

Нагадаємо, це вже не перша подібна атака на Київ цього тижня. У ніч на 8 липня у Києві вже лунали гучні вибухи ще до оголошення тривоги - тоді росіяни завдали удар балістикою.

Останніми місяцями Росія все частіше атакує Київ, особливо починаючи з липня. Найсерйознішу комбіновану атаку зафіксували в ніч на 6 липня, коли ворог застосував дрони та ракети різних типів - найбільших руйнувань тоді зазнали Київ, область та Вишневе Бучанського району.

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