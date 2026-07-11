У Києві пролунали вибухи до тривоги, РФ вдарила балістикою

У суботу, 11 липня, в столиці пролунали гучні вибухи. Це сталося до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника КМВА Тимур Ткаченко .

"Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - дописав чиновник.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістики.

Оновлено 3:53

В столиці пролунали нові вибухи, Повітряні сили повідомили про низку ракет, що прямували на столицю.

В КМВА оголосили перші наслідки атаки: у Дніпровському районі пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.

Оновлено 4:16

Ще одну нежитлову будівлю пошкодили у Святошинському районі.

Оновлено 4:25

У Дарницькому районі внаслідок атаки вибило вікна.

Обновлено 4:33

Ще одна пожежа зафіксована у Солом'янському районі, там вогонь охопив офісну будівлю.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що в Деснянському районі горить трансформаторна станція. На місця влучань прямують працівники екстренних служб.

Оновлено 4:55

Кличко повідомив про перших постраждалих: поранену жінку госпіталізували медики.

Нагадаємо, це вже не перша подібна атака на Київ цього тижня. У ніч на 8 липня у Києві вже лунали гучні вибухи ще до оголошення тривоги - тоді росіяни завдали удар балістикою.