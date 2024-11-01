ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як захистити організм в період вірусів та застуд: головні поради

П'ятниця 01 листопада 2024 11:35
UA EN RU
Як захистити організм в період вірусів та застуд: головні поради Фото: Як вберегтися від вірусів під час осені та зими (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олена Соломко

В Україні у жовтні почався сезон гострих респіраторних захворювань, серед яких лідирують коронавірус та грип. Лікарі наголошують, що в цей час треба бути обережними та виконувати прості профілактичні дії.

Як убезпечити себе під час вірусів та застуд - розповіла РБК-Україна (проект Styler) викладач кафедри внутрішньої медицини, лікар кардіолог, терапевт вищої категорії Олена Соломко.

Як захистити організм від вірусів?

Перш за все ви маєте уникати близьких контактів з хворою людиною, тобто витримувати безпечну дистанцію.

"Це такі прості дії, ефективні при більшості інфекційних захворювань", - розповіла лікарка.

"Дуже ефективне просте миття рук (не менше 20 секунд), особливо важливо - не торкатися обличчя брудними руками, та мити руки перед їжею і після контакту з брудними поверхнями чи з хворим", - додала вона.

Найчастіше збудники інфекції попадають в організм через брудні руки. Якщо немає можливості вимити руки, використовуйте дезінфікуючі засоби.

"Якщо вдома хворий - маска допоможе захиститися, також необхідно періодично протирати поверхні і провітрювати приміщення", - радить експертка.

Підвищити захисні можливості організму можливо, якщо дотримуватися здорового способу життя:

  • не палити (паління підвищує ризик інфекцій),
  • повноцінно збалансовано харчуватися (дефіцитні стани, наприклад, залізодефіцит, також підвищують ризик інфекцій)
  • Достатній рівень фізичної активності сприяє підвищенню імунітету та знижує ризик можливих постінфекційних ускладнень.

За словами Соломко, вакцинація - найкращий спосіб запобігти певним захворюванням, або зменшити ймовірність тяжких форм.

Кому першочергово варто щепитися від грипу

  • Людям з хронічними хворобами (діабет, гіпертонія, ішемічна хвороба, хронічний бронхіт, астма, хронічні хвороби нирок)
  • Людям з ослабленим імунітетом (злоякісні пухлини, стан після пересадки органів)
  • Медикам;
  • Працівникам сфери освіти;
  • Працівникам закладів сфери обслуговування.

Що таке ГРЗ і чому виникають спалахи в Україні

Гострі респіраторні захворювання - це група інфекційних хвороб, які уражають органи дихання. Ці захворювання зазвичай передаються повітряно-краплинним шляхом, тобто при кашлі, чханні або спілкуванні з хворою людиною.

Спалахи ГРЗ, як правило, спостерігаються в холодну пору року, коли люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, що сприяє швидкому поширенню вірусів. Крім того, зниження імунітету внаслідок переохолодження, стресу та інших факторів також збільшує ризик захворювання.

Основні симптоми ГРЗ

Симптоми ГРЗ можуть варіюватися в залежності від конкретного захворювання та індивідуальних особливостей організму. Найчастіше спостерігаються:

  • загальна слабкість, відчуття розбитості, головний біль
  • підвищення температури тіла
  • відчуття першіння і сухості в горлі
  • нежить (рясні водянисті виділення з носа)
  • сухий кашель
  • болі в м'язах і суглобах

При появі перших симптомів ГРЗ рекомендується звернутися до сімейного лікаря. Особливо варто звернути увагу на такі симптоми, як:

  • висока температура, яка не знижується протягом кількох днів
  • сильний головний біль
  • проблеми з диханням, які завдають дискомфорту
  • біль у грудній клітці
  • сильний кашель з виділенням мокротиння з кров'ю

Важливо! Самолікування може бути шкідливим для здоров'я. Тільки лікар може поставити точний діагноз і призначити відповідне лікування.

До речі, у Києві зростає рівень захворюваності на грип серед школярів.

А також ми писали, яка проста звичка знизить ваші шанси "підчепити" вірус.

При написанні матеріалу використовувалися статті на ресурсах МОЗ України і Центру громадського здоров'я.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грип Грип в Україні Здоров'я Поради
NEWS
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб