Як захистити організм в період вірусів та застуд: головні поради

В Україні у жовтні почався сезон гострих респіраторних захворювань , серед яких лідирують коронавірус та грип. Лікарі наголошують, що в цей час треба бути обережними та виконувати прості профілактичні дії.

Як убезпечити себе під час вірусів та застуд - розповіла РБК-Україна (проект Styler) викладач кафедри внутрішньої медицини, лікар кардіолог, терапевт вищої категорії Олена Соломко.

Як захистити організм від вірусів?

Перш за все ви маєте уникати близьких контактів з хворою людиною, тобто витримувати безпечну дистанцію.

"Це такі прості дії, ефективні при більшості інфекційних захворювань", - розповіла лікарка.

"Дуже ефективне просте миття рук (не менше 20 секунд), особливо важливо - не торкатися обличчя брудними руками, та мити руки перед їжею і після контакту з брудними поверхнями чи з хворим", - додала вона.

Найчастіше збудники інфекції попадають в організм через брудні руки. Якщо немає можливості вимити руки, використовуйте дезінфікуючі засоби.

"Якщо вдома хворий - маска допоможе захиститися, також необхідно періодично протирати поверхні і провітрювати приміщення", - радить експертка.

Підвищити захисні можливості організму можливо, якщо дотримуватися здорового способу життя:

не палити (паління підвищує ризик інфекцій),

повноцінно збалансовано харчуватися (дефіцитні стани, наприклад, залізодефіцит, також підвищують ризик інфекцій)

Достатній рівень фізичної активності сприяє підвищенню імунітету та знижує ризик можливих постінфекційних ускладнень.

За словами Соломко, вакцинація - найкращий спосіб запобігти певним захворюванням, або зменшити ймовірність тяжких форм.

Кому першочергово варто щепитися від грипу

Людям з хронічними хворобами (діабет, гіпертонія, ішемічна хвороба, хронічний бронхіт, астма, хронічні хвороби нирок)

Людям з ослабленим імунітетом (злоякісні пухлини, стан після пересадки органів)

Медикам;

Працівникам сфери освіти;

Працівникам закладів сфери обслуговування.

Що таке ГРЗ і чому виникають спалахи в Україні

Гострі респіраторні захворювання - це група інфекційних хвороб, які уражають органи дихання. Ці захворювання зазвичай передаються повітряно-краплинним шляхом, тобто при кашлі, чханні або спілкуванні з хворою людиною.

Спалахи ГРЗ, як правило, спостерігаються в холодну пору року, коли люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, що сприяє швидкому поширенню вірусів. Крім того, зниження імунітету внаслідок переохолодження, стресу та інших факторів також збільшує ризик захворювання.

Основні симптоми ГРЗ

Симптоми ГРЗ можуть варіюватися в залежності від конкретного захворювання та індивідуальних особливостей організму. Найчастіше спостерігаються:

загальна слабкість, відчуття розбитості, головний біль

підвищення температури тіла

відчуття першіння і сухості в горлі

нежить (рясні водянисті виділення з носа)

сухий кашель

болі в м'язах і суглобах

При появі перших симптомів ГРЗ рекомендується звернутися до сімейного лікаря. Особливо варто звернути увагу на такі симптоми, як:

висока температура, яка не знижується протягом кількох днів

сильний головний біль

проблеми з диханням, які завдають дискомфорту

біль у грудній клітці

сильний кашель з виділенням мокротиння з кров'ю

Важливо! Самолікування може бути шкідливим для здоров'я. Тільки лікар може поставити точний діагноз і призначити відповідне лікування.