Як захистити організм в період вірусів та застуд: головні поради
В Україні у жовтні почався сезон гострих респіраторних захворювань, серед яких лідирують коронавірус та грип. Лікарі наголошують, що в цей час треба бути обережними та виконувати прості профілактичні дії.
Як убезпечити себе під час вірусів та застуд - розповіла РБК-Україна (проект Styler) викладач кафедри внутрішньої медицини, лікар кардіолог, терапевт вищої категорії Олена Соломко.
Як захистити організм від вірусів?
Перш за все ви маєте уникати близьких контактів з хворою людиною, тобто витримувати безпечну дистанцію.
"Це такі прості дії, ефективні при більшості інфекційних захворювань", - розповіла лікарка.
"Дуже ефективне просте миття рук (не менше 20 секунд), особливо важливо - не торкатися обличчя брудними руками, та мити руки перед їжею і після контакту з брудними поверхнями чи з хворим", - додала вона.
Найчастіше збудники інфекції попадають в організм через брудні руки. Якщо немає можливості вимити руки, використовуйте дезінфікуючі засоби.
"Якщо вдома хворий - маска допоможе захиститися, також необхідно періодично протирати поверхні і провітрювати приміщення", - радить експертка.
Підвищити захисні можливості організму можливо, якщо дотримуватися здорового способу життя:
- не палити (паління підвищує ризик інфекцій),
- повноцінно збалансовано харчуватися (дефіцитні стани, наприклад, залізодефіцит, також підвищують ризик інфекцій)
- Достатній рівень фізичної активності сприяє підвищенню імунітету та знижує ризик можливих постінфекційних ускладнень.
За словами Соломко, вакцинація - найкращий спосіб запобігти певним захворюванням, або зменшити ймовірність тяжких форм.
Кому першочергово варто щепитися від грипу
- Людям з хронічними хворобами (діабет, гіпертонія, ішемічна хвороба, хронічний бронхіт, астма, хронічні хвороби нирок)
- Людям з ослабленим імунітетом (злоякісні пухлини, стан після пересадки органів)
- Медикам;
- Працівникам сфери освіти;
- Працівникам закладів сфери обслуговування.
Що таке ГРЗ і чому виникають спалахи в Україні
Гострі респіраторні захворювання - це група інфекційних хвороб, які уражають органи дихання. Ці захворювання зазвичай передаються повітряно-краплинним шляхом, тобто при кашлі, чханні або спілкуванні з хворою людиною.
Спалахи ГРЗ, як правило, спостерігаються в холодну пору року, коли люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, що сприяє швидкому поширенню вірусів. Крім того, зниження імунітету внаслідок переохолодження, стресу та інших факторів також збільшує ризик захворювання.
Основні симптоми ГРЗ
Симптоми ГРЗ можуть варіюватися в залежності від конкретного захворювання та індивідуальних особливостей організму. Найчастіше спостерігаються:
- загальна слабкість, відчуття розбитості, головний біль
- підвищення температури тіла
- відчуття першіння і сухості в горлі
- нежить (рясні водянисті виділення з носа)
- сухий кашель
- болі в м'язах і суглобах
При появі перших симптомів ГРЗ рекомендується звернутися до сімейного лікаря. Особливо варто звернути увагу на такі симптоми, як:
- висока температура, яка не знижується протягом кількох днів
- сильний головний біль
- проблеми з диханням, які завдають дискомфорту
- біль у грудній клітці
- сильний кашель з виділенням мокротиння з кров'ю
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При написанні матеріалу використовувалися статті на ресурсах МОЗ України і Центру громадського здоров'я.
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