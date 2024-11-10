Это не приводит к простуде: врач развеял миф, в который до сих пор все верят
В Украине в октябре начался сезон острых респираторных заболеваний, поэтому следует знать, как защититься от вирусов. Врач рассказал, действительно ли холодная погода приводит к простуде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Приводит ли холодная погода к простуде
Врач Дональд Грант рассказал, что сама по себе холодная погода напрямую не повышает вероятность простуды, но некоторые условия могут увеличить шансы заболеть.
"Это потому, что холодная погода может создать более идеальные условия, которые увеличивают риск подхватить болезнь. Холодный воздух может подавлять иммунную систему, в то время как больше людей, как правило, проводят больше времени дома, в непосредственной близости с другими, когда температура падает", - отметил медик.
Кроме того, более сухой воздух может усложнить фильтрацию вирусов, увеличивая вероятность заражения. В общем-то, холодная погода не вызывает у людей заболевания, но создает идеальные условия для легкого распространения бактерий и вирусов.
В холодную погоду следует одеваться теплее, чтобы защититься от переохлаждения и обморожения. Поддержание здоровой температуры тела также жизненно важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Что увеличивает риск простуды
Существуют разные факторы, которые могут увеличить вероятность того, что человек заболеет простудой.
Медик рассказал, что маленькие дети и пожилые люди являются двумя возрастными группами наибольшего риска.
Кроме того, иммунная система человека может играть важную роль в увеличении вероятности простуды. Отсутствие физических упражнений, несбалансированное питание и плохой сон могут повлиять на иммунную функцию, что делает организм менее способным бороться с обычными заболеваниями.
"Чтобы уменьшить вероятность простуды, я рекомендую часто мыть руки, чтобы избежать распространения бактерий, особенно после контакта с общественными местами. Как правило, бактерии могут попасть в организм через рот, глаза и нос, поэтому жизненно важно, чтобы люди не касались своих лиц на улице", - добавил эксперт.
Помимо соблюдения правил гигиены, поддержание сильной иммунной системы имеет решающее значение для долгосрочной защиты. Поэтому следует спать примерно 7-9 часов каждую ночь, есть хорошо сбалансированную и питательную пищу.
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