8 продуктів, які варто мати вдома взимку, щоб захиститися від грипу
В холодну пору року вростає кількість випадків застуди та грипу. Восени та взимку вдома варто мати певні продукти, які будуть захищати організм від вірусів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Захворюваність на грип зазвичай прискорюється в жовтні, і багато хто вже відчули перші симптоми болю в горлі або закладеності носа. Здорова імунна система залежить від якісного сну, гігієни, боротьби зі стресом та збалансованої дієти.
До 80% імунних клітин організму знаходяться в кишечнику, тому те, що ви їсте, впливає на мікробіом, який зміцнює імунітет.
Лікар-інфекціоніст Карлос Самбрано розповів, що дефіцит деяких поживних речовин може послабити імунітет і підвищити сприйнятливість до інфекцій.
Дієтолог Тобі Амідор назвала продукти та напої, які варто мати в холодну пору вдома, щоб захистити організм.
Часник
Він має як протизапальні, так і імуностимулюючі властивості.
Часник "працює" для активізації певних хімічних речовин в імунній системі, відповідальних за боротьбу з вірусами та бактеріями, а також спрямований на запальні клітини.
Дослідники з Університету штату Пенсільванія виявили, що подрібнення часнику активує його основну біоактивну сполуку.
Перець чилі
Червоний перець чилі багатий життєво важливими вітамінами та антиоксидантами, особливо вітаміном С, який має противірусні властивості та може стимулювати вироблення антитіл, що може допомогти боротися з бактеріальними інфекціями, коли у вас грип.
"Ви повинні їсти продукти, що містять вітамін С, двічі на день. Гостра їжа містить капсаїцин - сполуку, яка може розріджувати слизову, роблячи її менш придатною для вірусів і бактерій, що викликають запалення", - додала дієтолог.
Імбир
Корінь має противірусні та антибактеріальні властивості і може бути особливо ефективним для запобігання або заспокоєння болю в горлі. Розчин імбиру ефективний проти трьох патогенів, які зазвичай викликають інфекції горла.
Імбир також містить гінгероли - сполуки, які діють як протизапальні засоби.
Насіння соняшнику
Варто мати їх для перекусів, оскільки вони є потужним джерелом вітаміну Е та кількох мінералів, пов’язаних з імунітетом.
Недостатня кількість вітаміну Е пов’язана зі зниженою активністю лейкоцитів, які зазвичай перешкоджають поширенню вірусів. Насіння соняшнику також містить магній, а недостатня його кількість пов’язана зі зниженням активності імунних клітин, посиленням окислювального стресу та збільшенням запалення.
Консервований лосось або інша риба
Більшості людей важко отримати достатню кількість вітаміну D, особливо в холодні місяці.
Люди з низьким рівнем цієї поживної речовини приблизно на 40% частіше можуть хворіти на респіраторні інфекції.
Лосось є одним із найкращих джерел цієї поживної речовини: одна порція забезпечує дві третини добової норми вітаміну.
Мед манука
Мед манука - один із найрідкісніших сортів з унікальними якостями, отриманий з нектару квітки манука в джунглях Нової Зеландії.
Він має антибактеріальні властивості та містить природну сполуку, які можуть допомогти навіть краще, ніж безрецептурні ліки проти застуди
Морська сіль
Полоскання горла теплою водою з морською сіллю під час хвороби може мати протизапальний ефект. Це допомагає вимивати віруси, бактерії, алергени та слиз у горлі.
Чай
Гідратація є дуже важливою частиною підтримки імунної системи. Найкраще надавати перевагу чаю з куркумою, який містить протизапальну речовину куркумін.
Катехіни в зеленому чаї змінюють фізичні властивості вірусної мембрани та блокують білок гемаглютинін від вірусу грипу. Тому вірус не буде поглинатися клітинами.
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