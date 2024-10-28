8 продуктів, які варто мати вдома взимку, щоб захиститися від грипу

В холодну пору року вростає кількість випадків застуди та грипу. Восени та взимку вдома варто мати певні продукти, які будуть захищати організм від вірусів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Захворюваність на грип зазвичай прискорюється в жовтні, і багато хто вже відчули перші симптоми болю в горлі або закладеності носа. Здорова імунна система залежить від якісного сну, гігієни, боротьби зі стресом та збалансованої дієти.

До 80% імунних клітин організму знаходяться в кишечнику, тому те, що ви їсте, впливає на мікробіом, який зміцнює імунітет.

Лікар-інфекціоніст Карлос Самбрано розповів, що д ефіцит деяких поживних речовин може послабити імунітет і підвищити сприйнятливість до інфекцій.

Дієтолог Тобі Амідор назвала продукти та напої, які варто мати в холодну пору вдома, щоб захистити організм.

Часник

Він має як протизапальні, так і імуностимулюючі властивості.

Часник "працює" для активізації певних хімічних речовин в імунній системі, відповідальних за боротьбу з вірусами та бактеріями, а також спрямований на запальні клітини.

Дослідники з Університету штату Пенсільванія виявили, що подрібнення часнику активує його основну біоактивну сполуку.

Перець чилі

Червоний перець чилі багатий життєво важливими вітамінами та антиоксидантами, особливо вітаміном С , який має противірусні властивості та може стимулювати вироблення антитіл, що може допомогти боротися з бактеріальними інфекціями, коли у вас грип.

"Ви повинні їсти продукти, що містять вітамін С, двічі на день. Гостра їжа містить капсаїцин - сполуку, яка може розріджувати слизову, роблячи її менш придатною для вірусів і бактерій, що викликають запалення", - додала дієтолог.

Імбир

Корінь має противірусні та антибактеріальні властивості і може бути особливо ефективним для запобігання або заспокоєння болю в горлі. Розчин імбиру ефективний проти трьох патогенів, які зазвичай викликають інфекції горла.

Імбир також містить гінгероли - сполуки, які діють як протизапальні засоби.

Насіння соняшнику

Варто мати їх для перекусів, оскільки вони є потужним джерелом вітаміну Е та кількох мінералів, пов’язаних з імунітетом.

Недостатня кількість вітаміну Е пов’язана зі зниженою активністю лейкоцитів, які зазвичай перешкоджають поширенню вірусів. Насіння соняшнику також містить магній, а недостатня його кількість пов’язана зі зниженням активності імунних клітин, посиленням окислювального стресу та збільшенням запалення.

Консервований лосось або інша риба

Більшості людей важко отримати достатню кількість вітаміну D, особливо в холодні місяці.

Люди з низьким рівнем цієї поживної речовини приблизно на 40% частіше можуть хворіти на респіраторні інфекції.

Лосось є одним із найкращих джерел цієї поживної речовини: одна порція забезпечує дві третини добової норми вітаміну.

Мед манука

Мед манука - один із найрідкісніших сортів з унікальними якостями, отриманий з нектару квітки манука в джунглях Нової Зеландії.

Він має антибактеріальні властивості та містить природну сполуку, які можуть допомогти навіть краще, ніж безрецептурні ліки проти застуди

Морська сіль

Полоскання горла теплою водою з морською сіллю під час хвороби може мати протизапальний ефект. Це допомагає вимивати віруси, бактерії, алергени та слиз у горлі.

Чай

Гідратація є дуже важливою частиною підтримки імунної системи. Найкраще надавати перевагу чаю з куркумою, який містить протизапальну речовину куркумін.