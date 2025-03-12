​Секрет неперевершеної форми Меган Маркл: розкрито її напрочуд простий план харчування

Меган Маркл у свої 43 роки виглядає неперевершено. Вона знаходиться у прекрасній формі завдяки дуже простому харчуванню.

Що саме їсть герцогиня Сассекська, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TimesofIndia.

Сніданок для чемпіона

Меган Маркл дійсно фанатка сніданків. Герцогиня любить починати свій ранок з чашки гарячої води та скибочки лимона. Цей напій також покращує травлення. Далі вона їсть овес з бананами та сиропом агави для солодкості. Нещодавно вона заявила, що їй подобається снідати зі своїми дітьми та чоловіком.

Меган Маркл на кулінарному шоу Netflix (Скриншот)

Тільки сезонні продукти

Меган Маркл дуже любить їсти свіжі, органічні та сезонні продукти. Нещодавно Меган запросила Мінді Калінг на чаювання в саду. Вона розповіла про те, як відправила 50 домашніх джемів своїм друзям.

Від малини до цитрусових і овочів, Меган Маркл вирощує більшість продуктів, які вона додає до свого раціону.

Прості страви, приготовані вдома

Меган Маркл любить готувати, але, як і багато домашніх кухарів, вона обожнює прості рецепти. У серіалі на Netflix вона готує божественну пасту в одному посуді з таких інгредієнтів, як помідори черрі, часник, спагетті, листова капуста, рукола та пармезан. Герцогиня готує розкішну страву, яка є корисною та легкою для приготування. А плюси в тому, що вам не потрібно мити багато посуду! Готуючи їжу вдома, ви контролюєте інгредієнти, тож прихованих калорій немає.

Меган Маркл 43 роки (Getty Images)

Чаї з трав та зелені соки

Герцогиня не може обійтися без чаю та зелених соків. У серіалі вона приготувала для гостей лимонно-куркумовий чай, який однаково корисний і для кишечника, і для шкіри.

"Зелений сік для мене - це філософія їжі як ліків", - якось сказала Меган.

У другій половині дня Меган відмовляється від кофеїну, а натомість п’є зелений сік, який містить капусту, спіруліну, матчу, шпинат, ромен і чорницю. Ці інгредієнти наповнені антиоксидантами та поживними речовинами.

Ключ всього у балансі

Герцогиня віддає перевагу білковим обідам, таким як салати з білком на вибір. Її перекуси - це переважно домашній попкорн із приправами на вибір, а також свіжі фрукти, такі як яблука, банани та ягоди.

Що ж, це не означає, що вона уникає будь-яких поблажок. Час від часу вона насолоджується вином, власне, це її десерт! Вона також любить їсти картоплю фрі та темний шоколад.

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