"Это вопрос жизни или смерти". Меган Маркл рассказала о тяжелом послеродовом расстройстве

Меган Маркл презентовала новый подкаст, во время которого решились на откровенное признание. Оказывается, она перенесла тяжелое медицинское расстройство после родов.

Маркл записала подкаст вместе со своей подругой, предпринимательницей Уитни Вулф Херд, которая основала женское приложение для знакомств Bumble и стала соосновательницей Tinder.

Герцогиня расспрашивала подругу о развитии в бизнес-индустрии и делилась личным опытом. В частности барышни обсудили влияние материнства на карьеру и признались, что пережили непростой послеродовой период. Так, Маркл впервые рассказала о своем медицинском расстройстве.

"У нас обоих был очень похожий опыт - хотя мы тогда еще не знали друг друга - с послеродовым периодом. У нас у обеих была послеродовая преэклампсия", - рассказала она.

Меган Маркл с сыном Арчи (фото: GettyImages)

Преэклампсия является осложнением во время или после беременности, которое проявляется высоким кровяным давлением и наличием белка в моче. Известно, что такое состояние при отсутствии надлежащего лечения может провоцировать расстройства функции печени, почек, зрения, а в тяжелых случаях даже приводить к смерти.

"И ты все еще пытаешься жонглировать всеми этими вещами в мире, а мир не знает, что происходит. Ты пытаешься появляться для людей, появляться преимущественно ради своих детей. Но такие вещи - большие медицинские опасности", - поделилась герцогиня.

"Я имею в виду, это вопрос жизни или смерти", - добавила Уитни.

Меган с сыном Арчи и дочкой Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

Подруга также отметила силу Маркл, когда та появилась на публике сразу после рождения первенца.

"Я никогда не забуду твои фото после рождения Арчи, когда весь мир ждал его дебют. Я тогда уже стала или вот-вот должна была стать мамой. И я такая: "О Боже, как эта женщина делает это? Как она надевает каблуки и представляет ребенка на глазах у всего мира?" Я едва могла пережить доставку к двери. Я говорила: "Пожалуйста, не смотрите на меня, оставьте все на улице". Послеродовой период такой дикий", - отметила Уитни.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. В мае следующего года у пары родился сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор, а в июне 2021-го - дочь Лилибет.