Улюблені шоу Меган Маркл та принца Гаррі: топ-3 серіали на вечір від королівського подружжя

Меган Маркл та принц Гаррі як батьки 5-річного сина та 3-річної доньки знають, як важко за побутовими турботами знайти вільний час на себе. Коли ж така можливість випадає, пара насолоджується спільним дозвіллям за переглядом серіалів.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою серіалів на вечір, які викликали особливе захоплення в королівського подружжя.

Які серіали дивляться Меган і Гаррі

Герцог і герцогиня Сассекські мають особливий вечірній ритуал. Після дня з дітьми та роботи над власними проєктами, вони збираються разом, обговорюють пережите за день за келихом напою та насолоджуються часом перед телевізором.

Серед останніх переглянутих парою серіалів - "Правдива терапія", "Чорні голуби" та "Білий лотос".

3 серіали на вечір від герцогів Сассекських

Пропонуємо й вам переглянути серіали, які викликають захоплення у Меган та Гаррі.

Правдива терапія (Shrinking)

Комедійно-драматичний серіал з Джейсоном Сіґелом та Гаррісоном Фордом у головних ролях. Це історія про психотерапевта Джиммі, який після втрати дружини починає застосовувати нестандартні методи лікування пацієнтів. Він налаштований рішуче, щоб змінити своє життя та покращити стосунки з донькою. Проте незвичайна поведінка викликає занепокоєння у його друга та боса Пола.

Чорні голуби (Black Doves)

Шпигунський трилер, що пропонує захопливу історію, сповнену інтриг, таємниць і несподіваних сюжетних поворотів. Гелен Уебб, яку зіграла Кіра Найтлі, веде подвійне життя. На перший погляд, вона звичайна мама та дружина, проте вже скоро з'ясовується зворотне. Виявляється, Хелен вже кілька років працює агентом секретної організації. Опинившись в центрі смертельної загрози, вона намагається врятувати свою родину та зберегти секрети.

Білий лотос (The White Lotus)

Сатиричний серіал про життя заможних гостей і працівників елітного курортного готелю. У новому, третьому, сезоні підіймається питання протистояння духовності й матеріалізму. Події розгортаються на курорті в Таїланді, куди гості прибувають у пошуках спокою. Проте їхній відпочинок швидко порушують конфлікти та приховані таємниці.

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