Це нормально: ось про що жінки не повинні соромитись говорити з лікарем

Менопауза не є захворюванням - це цілком природний період у житті кожної жінки. Варто знати, що допоможе полегшити симптоми менопаузи та покращить якість життя.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому не варто соромитись говорити про менопаузу з лікарем та чи потрібно лікувати такий стан.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Центру громадського здоров'я та Doc.ua.
Менопауза або клімакс - це природний період у житті жінки, коли в організмі змінюється гормональний баланс, зменшується, а потім повністю зникає можливість завагітніти, припиняються менструації. Яєчники виробляють менше статевих гормонів у результаті процесу старіння.
Зокрема, якщо йдеться про передчасну менопаузу, наприклад, у віці 30-35 років, то такий стан потрібно лікувати. В інших же випадках - це нормальний стан. Зокрема, можна і потрібно полегшувати симптоми менопаузи, які більшість жінок терплять та не звертаються до лікаря.
Існують різні способи лікування симптомів менопаузи. Серед них:
Серед поширених симптомів менопаузи - припливи і нічна пітливість. Полегшити ці симптоми можуть такі методи:
Лікарі кажуть, що усі жінки переживають менопаузу по-різному. Зокрема, багато хто відчуває неприємні зміни у своєму тілі та вплив на ментальне здоров’я. Проте полегшувати симптоми менопаузи можливо.
Для цього не слід соромитися звертатися до лікаря та відкрито говорити про всі зміни, які відчуваєте, щоб лікар мав можливість комплексно оцінити ваш стан.
Для жінок у період менопаузи важливо пити багато води: фахівці рекомендують вживати близько 1,5-2 літрів на день. Вода заповнює втрату рідини після надмірної пітливості під час припливів і зменшує їх частоти.
Раніше гінеколог розповідала, що категорично не можна робити жінкам.
Також ми писали про список запитань, які усі бояться поставити гінекологу.