Лікар назвала список запитань, які усі бояться поставити гінекологу

Часто жінки на прийому у гінеколога соромляться поставити запитання, які справді їх цікавлять. Однак з фахівцем можна обговорити цілий ряд тем, починаючи з тесту на ВІЛ і закінчуючи сексуальною задоволеністю.

Про це повідомила гінеколог Анастасія Ткаченко в Instagram .

Список запитань

За її словами, приходячи на прийом жінка повинна відкинути весь сором і запитати все, що стосується її здоров’я. Все тому, що для гінеколога всі питання нормальні, адже це його робота.

Гінеколог назвала список запитань, які часто їй усі соромляться поставити:

Чи нормально якщо я не відчуваю оргазму (або взагалі що це);

Нетримання сечі (при незначних фізичних навантаженнях або при чханні);

Чи нормальний запах у виділень?;

Чи широка піхва?;

Чи нормальна форма статевих губ?;

Звуки піхвою під час сексу.

Які аналізи не варто здавати

Чимало гінекологічних захворювань на початковому етапі протікають безсимптомно, ознаки патології з'являються вже коли хвороба набрала обертів.

Також для ранньої діагностики захворювань гінеколог призначає здати певні аналізи. Однак, не усі вони дієві.

Анастасія Ткаченко назвала 5 безглуздих аналізів в гінекології: