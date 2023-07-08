Гінеколог розповіла, що категорично не можна робити жінкам. Інакше доведеться лікуватися
Кожна жінка має регулярно стежити за своїм жіночим здоров'ям, регулярно обстежуючись у гінеколога. Є кілька заборон, які треба дотримуватись, щоб зберегти своє здоров'я.
Про це повідомила гінеколог Жанна Кашатін в Instagram.
Що не можна робити
За словами лікаря, жінкам категорично не можна:
- постійно користуватись щоденними прокладками
- спринцюватись
- не відвідувати гінеколога більше року
- використовувати парфумовані гелі для інтимної гігієни
Варто зазначити, що з особливою обережністю варто ставитися до ароматизованих прокладок, а особливо тих, які, за словами виробника, просочені відварами, лікарськими травами. Вони з більшою ймовірністю можуть викликати подразнення чи алергію.
Як підготуватись до прийому у гінеколога
Гігієна
Перед прийомом у лікаря бажано дотримуватися звичайних правил гігієни, але важливо не перестаратися. Достатньо просто прийняти душ, як завжди, а якісь додаткові водні процедури зовсім не потрібні.
Правильний час візиту
З профілактичною метою краще проходити обстеження на початку менструального циклу - з 5 до 10 день.
Заздалегідь сплануйте список питань
Гінеколог каже, що більшість пацієнток ніяковіють на прийомі, і часто забувають запитати в лікаря про моменти, що хвилюють їх.
Також бажано на консультацію взяти результати аналізів, які були зроблені впродовж 1 року.
Інформація про менструальний цикл
Систематизуйте інформацію про менструальний цикл перед візитом до лікаря.
Одне з перших питань - це дата останніх місячних і середня тривалість циклу.
До того ж за 2 дні до огляду потрібно виключити статеві акти.
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