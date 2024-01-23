Это нормально: вот о чем женщины не должны стесняться говорить с врачом

Менопауза не является заболеванием - это вполне естественный период в жизни каждой женщины. Следует знать, что поможет облегчить симптомы менопаузы и улучшит качество жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему не стоит стесняться говорить о менопаузе с врачом и нужно ли лечить такое состояние.
При написании материала использовались источники: сайт Центра общественного здоровья и Doc.ua.
Менопауза или климакс - это естественный период в жизни женщины, когда в организме меняется гормональный баланс, уменьшается, а затем полностью исчезает возможность забеременеть, прекращаются менструации. Яичники производят меньше половых гормонов в результате старения.
В частности, если речь идет о преждевременной менопаузе, например в возрасте 30-35 лет, то такое состояние нужно лечить. В других же случаях - это нормальное состояние. В частности, можно и нужно облегчать симптомы менопаузы, которые большинство женщин терпят и не обращаются к врачу.
Существуют разные способы лечения симптомов менопаузы. Среди них:
Среди распространенных симптомов менопаузы - приливы и ночная потливость. Облегчить эти симптомы могут следующие методы:
Врачи говорят, что все женщины переживают менопаузу по-разному. В частности, многие ощущают неприятные изменения в своем теле и влияние на ментальное здоровье. Однако облегчать симптомы менопаузы можно.
Для этого не следует стесняться обращаться к врачу и открыто говорить обо всех изменениях, которые чувствуете, чтобы врач мог комплексно оценить ваше состояние.
Для женщин в период менопаузы важно пить много воды: специалисты рекомендуют употреблять около 1,5-2 литров в день. Вода восполняет потерю жидкости после чрезмерной потливости при приливах и уменьшает их частоты.
Ранее гинеколог рассказывала, что категорически нельзя делать женщинам.
Также мы писали о списке вопросов, которые все боятся задать гинекологу.