Это нормально: вот о чем женщины не должны стесняться говорить с врачом

Как лечить симптомы

Менопауза или климакс - это естественный период в жизни женщины, когда в организме меняется гормональный баланс, уменьшается, а затем полностью исчезает возможность забеременеть, прекращаются менструации. Яичники производят меньше половых гормонов в результате старения.

В частности, если речь идет о преждевременной менопаузе, например в возрасте 30-35 лет, то такое состояние нужно лечить. В других же случаях - это нормальное состояние. В частности, можно и нужно облегчать симптомы менопаузы, которые большинство женщин терпят и не обращаются к врачу.

Существуют разные способы лечения симптомов менопаузы. Среди них:

соблюдайте сбалансированное питание и добавьте физические нагрузки в свою рутину

когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) - метод психотерапии, который может помочь справиться с тревогой и угнетенным настроением

заместительная гормональная терапия (ЗГТ) - назначается врачом для замены эстрогена, может приниматься в форме таблеток, пластырей, гелей

вагинальный крем, гель, лубрикант - помогают при проблеме сухости влагалища.

упражнения для тазового дна могут помочь при проблемах с мочевым пузырем - например, при мочеиспускании во время кашля, чихания, смеха.

Среди распространенных симптомов менопаузы - приливы и ночная потливость. Облегчить эти симптомы могут следующие методы:

спать в прохладной комнате (от 16 до 18 °C), можно оставлять открытыми на ночь дверь или окно

спать в свободной хлопковой пижаме и укрываться легким одеялом

принять прохладный душ или выпить холодный напиток перед сном

сократить потребление кофеина, алкоголя и острой пищи, поскольку все это провоцирует возникновение приливов

регулярные физические нагрузки - ходьба, бег и танцы, йога - уменьшают симптомы приливов, улучшают сон и снижают риск остеопороза

отказ от курения поможет облегчить приливы, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака

Как женщины переживают это состояние

Врачи говорят, что все женщины переживают менопаузу по-разному. В частности, многие ощущают неприятные изменения в своем теле и влияние на ментальное здоровье. Однако облегчать симптомы менопаузы можно.

Для этого не следует стесняться обращаться к врачу и открыто говорить обо всех изменениях, которые чувствуете, чтобы врач мог комплексно оценить ваше состояние.

Для женщин в период менопаузы важно пить много воды: специалисты рекомендуют употреблять около 1,5-2 литров в день. Вода восполняет потерю жидкости после чрезмерной потливости при приливах и уменьшает их частоты.