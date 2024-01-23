Це нормально: ось про що жінки не повинні соромитись говорити з лікарем

Менопауза не є захворюванням - це цілком природний період у житті кожної жінки. Варто знати, що допоможе полегшити симптоми менопаузи та покращить якість життя.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Центру громадського здоров'я та Doc.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому не варто соромитись говорити про менопаузу з лікарем та чи потрібно лікувати такий стан.

Як лікувати симптоми

Менопауза або клімакс - це природний період у житті жінки, коли в організмі змінюється гормональний баланс, зменшується, а потім повністю зникає можливість завагітніти, припиняються менструації. Яєчники виробляють менше статевих гормонів у результаті процесу старіння.

Зокрема, якщо йдеться про передчасну менопаузу, наприклад, у віці 30-35 років, то такий стан потрібно лікувати. В інших же випадках - це нормальний стан. Зокрема, можна і потрібно полегшувати симптоми менопаузи, які більшість жінок терплять та не звертаються до лікаря.

Існують різні способи лікування симптомів менопаузи. Серед них:

дотримуйтесь збалансованого харчування та додайте фізичні навантаження у свою рутину

когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) - метод психотерапії, який може допомогти впоратися з тривогою та пригніченим настроєм

замісна гормональна терапія (ЗГТ) - призначається лікарем для заміни естрогену, може прийматися у формі таблеток, пластирів, гелів

вагінальний крем, гель, лубрикант - допомагають при проблемі сухості піхви

вправи для тазового дна можуть допомогти при проблемах із сечовим міхуром - наприклад, при сечовипусканні під час кашлю, чхання, сміху.

Серед поширених симптомів менопаузи - припливи і нічна пітливість. Полегшити ці симптоми можуть такі методи:

спати в прохолодній кімнаті (від 16 до 18 °C), можна залишати відкритими на ніч двері або вікно

спати у вільній бавовняній піжамі та вкриватися легкою ковдрою

прийняти прохолодний душ або випити холодний напій перед сном

скоротити споживання кофеїну, алкоголю та гострої їжі, оскільки все це провокує виникнення припливів

регулярні фізичні навантаження - ходьба, біг і танці, йога - зменшують симптоми припливів, покращують сон і знижують ризик остеопорозу

відмова від куріння допоможе полегшити припливи, а також знизити ризик розвитку серцево-судинних хвороб та раку

Як жінки переживають цей стан

Лікарі кажуть, що усі жінки переживають менопаузу по-різному. Зокрема, багато хто відчуває неприємні зміни у своєму тілі та вплив на ментальне здоров’я. Проте полегшувати симптоми менопаузи можливо.

Для цього не слід соромитися звертатися до лікаря та відкрито говорити про всі зміни, які відчуваєте, щоб лікар мав можливість комплексно оцінити ваш стан.

Для жінок у період менопаузи важливо пити багато води: фахівці рекомендують вживати близько 1,5-2 літрів на день. Вода заповнює втрату рідини після надмірної пітливості під час припливів і зменшує їх частоти.