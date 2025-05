Це фейк! Маск публічно принизив Дурова через Grok у Telegram

"Ніякої угоди поки що немає", - написав Маск 28 травня в соцмережі X, спростувавши раніше оголошене Павлом Дуровим, CEO Telegram, партнерство. Нагадаємо, Дуров раніше повідомив про річну співпрацю Telegram з xAI, у рамках якої планувалася інтеграція нейромережі Grok у месенджер.

Незважаючи на резонанс, Дуров пізніше підтвердив слова Маска, пояснивши, що "угоду досягнуто в принципі, але юридичні формальності ще не залагоджено". Користувачі X скептично відреагували на передчасну заяву, запитуючи: "Навіщо оголошувати про угоду до підписання документів?".

