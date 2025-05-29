ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Це фейк! Маск публічно принизив Дурова через Grok у Telegram

Четвер 29 травня 2025 13:35
UA EN RU
Це фейк! Маск публічно принизив Дурова через Grok у Telegram Маск спростував слова Дурова про те, що Grok скоро з'явиться в Telegram (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Глава Tesla і засновник xAI Ілон Маск заявив, що угоду між його AI-компанією і месенджером Telegram поки не підписано.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний акаунт Ілона Маска в соцмережі Х.

"Ніякої угоди поки що немає", - написав Маск 28 травня в соцмережі X, спростувавши раніше оголошене Павлом Дуровим, CEO Telegram, партнерство. Нагадаємо, Дуров раніше повідомив про річну співпрацю Telegram з xAI, у рамках якої планувалася інтеграція нейромережі Grok у месенджер.

Незважаючи на резонанс, Дуров пізніше підтвердив слова Маска, пояснивши, що "угоду досягнуто в принципі, але юридичні формальності ще не залагоджено". Користувачі X скептично відреагували на передчасну заяву, запитуючи: "Навіщо оголошувати про угоду до підписання документів?".

За словами Дурова, потенційна вартість угоди оцінюється в 300 мільйонів доларів. У разі її укладення Telegram отримає частину коштів у вигляді готівки та акцій, а також 50% виручки від підписок на Grok, оформлених через платформу.

Інтеграція Grok відкрила б xAI доступ до аудиторії Telegram, яку Дуров оцінює більш ніж в 1 мільярд користувачів.

На цьому тлі криптовалюта Toncoin (TON), пов'язана з екосистемою Telegram, вранці 28 травня подорожчала на 10,67%, але після коментаря американського підприємця почала падати.

Це фейк! Маск публічно принизив Дурова через Grok у TelegramСкриншот

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram Ілон Маск Павло Дуров
NEWS
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України