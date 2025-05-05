Маск і Альтман створюють додатки "для всього": як вони змінять смартфони

Сем Альтман та Ілон Маск продовжують суперництво не тільки в галузі ШІ, а й у прагненні створити так званий "супердодаток" - універсальну платформу, що об'єднує фінанси, соцмережі, ігри та інші сервіси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Подробиці про додаток від Альтмана

Альтман представив своє бачення під час презентації в Сан-Франциско як співзасновник і голова Tools for Humanity - компанії, що стоїть за криптовалютою Worldcoin, нещодавно запущеною в США.

Worldcoin поширюється через спеціальні пристрої - "сфери", які сканують очі користувачів і з'являються в роздрібних точках по всій країні. Отриманий токен використовується в додатку World App, який поєднує в собі функції криптогаманця, соціальної платформи і хаба для міні-додатків.

За даними компанії, за останні шість місяців аудиторія зросла до 26 мільйонів користувачів, з яких 12 мільйонів пройшли верифікацію через "сфери". За допомогою World App можна обмінюватися повідомленнями через World ID, заснований на блокчейні, а також відправляти й отримувати криптовалюту. Крім того, всередині застосунка вже доступні десятки міні-додатків від сторонніх розробників.

Що саме хоче змінити Маск

Водночас X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску, також рухається до формату супердодатку. У 2024 році платформа планує запустити функції грошових переказів у партнерстві з Visa.

Паралельно Tools for Humanity також уклала угоду з Visa про випуск дебетової картки, за допомогою якої можна буде розплачуватися Worldcoin і отримувати бонуси за ШІ-підписки.

Систему World ID також розглядають як інструмент боротьби з ботами, яку Маск проголосив однією зі своїх ключових цілей під час купівлі Twitter. У перспективі World ID планують зробити платною для розробників.

Серед гостей презентації були присутні і представники OpenAI. Ходили чутки про можливе партнерство між OpenAI і Tools for Humanity в рамках створення нової соціальної платформи. Алекс Бланья підтвердив відкритість до такої співпраці і пообіцяв нові подробиці в майбутньому.