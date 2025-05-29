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Это фейк! Маск публично унизил Дурова из-за Grok в Telegram

Четверг 29 мая 2025 13:35
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Это фейк! Маск публично унизил Дурова из-за Grok в Telegram Маск опроверг слова Дурова о том, что Grok скоро появится в Telegram (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Глава Tesla и основатель xAI Илон Маск заявил, что соглашение между его AI-компанией и мессенджером Telegram пока не подписано.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный аккаунт Илона Маска в соцсети Х.

"Никакой сделки пока нет", - написал Маск 28 мая в соцсети X, опровергнув ранее объявленное Павлом Дуровым, CEO Telegram, партнерство. Напомним, Дуров ранее сообщил о годовом сотрудничестве Telegram с xAI, в рамках которого планировалась интеграция нейросети Grok в мессенджер.

Несмотря на резонанс, Дуров позже подтвердил слова Маска, пояснив, что "соглашение достигнуто в принципе, но юридические формальности еще не улажены". Пользователи X скептически отреагировали на преждевременное заявление, спрашивая: "Зачем объявлять о сделке до подписания документов?".

По словам Дурова, потенциальная стоимость соглашения оценивается в 300 миллионов долларов. В случае его заключения Telegram получит часть средств в виде наличных и акций, а также 50% выручки от подписок на Grok, оформленных через платформу.

Интеграция Grok открыла бы xAI доступ к аудитории Telegram, которую Дуров оценивает более чем в 1 миллиард пользователей.

На этом фоне криптовалюта Toncoin (TON), связанная с экосистемой Telegram, утром 28 мая подорожала на 10,67%, но после комментария американского предпринимателя начала падать.

Это фейк! Маск публично унизил Дурова из-за Grok в TelegramСкриншот

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Telegram Илон Маск Павел Дуров
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