Это фейк! Маск публично унизил Дурова из-за Grok в Telegram

"Никакой сделки пока нет", - написал Маск 28 мая в соцсети X, опровергнув ранее объявленное Павлом Дуровым, CEO Telegram, партнерство. Напомним, Дуров ранее сообщил о годовом сотрудничестве Telegram с xAI, в рамках которого планировалась интеграция нейросети Grok в мессенджер.

Несмотря на резонанс, Дуров позже подтвердил слова Маска, пояснив, что "соглашение достигнуто в принципе, но юридические формальности еще не улажены". Пользователи X скептически отреагировали на преждевременное заявление, спрашивая: "Зачем объявлять о сделке до подписания документов?".

No deal has been signed