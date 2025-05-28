Grok Ілона Маска додадуть у Telegram уже влітку: як зміниться месенджер
У популярному месенджері Telegram уже цього літа з'явиться штучний інтелект Grok від компанії xAI, заснованої Ілоном Маском.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які функції отримав GrokAI і на яких умовах домовилися Telegram і власник соцмережі X.
Згідно із заявою, Telegram і xAI уклали партнерську угоду терміном на один рік. У рамках співпраці Telegram отримає 300 млн доларів, а також 50% доходу від підписок xAI, оформлених через платформу.
Що вміє новий ШІ
- Користувачі зможуть створювати стікери за текстовим описом - миттєво і без сторонніх додатків
- Щоб не читати довгі чати, буде доступна функція стислої вичавки нових повідомлень
- ШІ зможе писати повідомлення за вас - достатньо сформулювати ідею, решту зробить нейромережа
- Буде доступний фактчекінг повідомлень у каналах - для боротьби з дезінформацією
- У рядку пошуку з'явиться можливість ставити будь-які запитання безпосередньо.
Чат-бот Grok від xAI буде автоматично закріплений у всіх користувачів Telegram.
Очікується, що інтеграція можливостей штучного інтелекту істотно розширить функціональність месенджера і посилить його позиції на ринку.
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Під час підготовки матеріалу використовували такі джерела: Telegram-канал Стартапенко: IT, технології, Telegram-канал Павла Дурова.