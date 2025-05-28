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Grok Ілона Маска додадуть у Telegram уже влітку: як зміниться месенджер

Середа 28 травня 2025 17:20
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Grok Ілона Маска додадуть у Telegram уже влітку: як зміниться месенджер Grok Ілона Маска з'явиться в Telegram уже влітку (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У популярному месенджері Telegram уже цього літа з'явиться штучний інтелект Grok від компанії xAI, заснованої Ілоном Маском.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які функції отримав GrokAI і на яких умовах домовилися Telegram і власник соцмережі X.

Згідно із заявою, Telegram і xAI уклали партнерську угоду терміном на один рік. У рамках співпраці Telegram отримає 300 млн доларів, а також 50% доходу від підписок xAI, оформлених через платформу.

Що вміє новий ШІ

  • Користувачі зможуть створювати стікери за текстовим описом - миттєво і без сторонніх додатків
  • Щоб не читати довгі чати, буде доступна функція стислої вичавки нових повідомлень
  • ШІ зможе писати повідомлення за вас - достатньо сформулювати ідею, решту зробить нейромережа
  • Буде доступний фактчекінг повідомлень у каналах - для боротьби з дезінформацією
  • У рядку пошуку з'явиться можливість ставити будь-які запитання безпосередньо.

Чат-бот Grok від xAI буде автоматично закріплений у всіх користувачів Telegram.

Очікується, що інтеграція можливостей штучного інтелекту істотно розширить функціональність месенджера і посилить його позиції на ринку.

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Під час підготовки матеріалу використовували такі джерела: Telegram-канал Стартапенко: IT, технології, Telegram-канал Павла Дурова.

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