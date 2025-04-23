ua en ru
Ср, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Grok від Ілона Маска навчився "бачити" світ навколо себе: подробиці

Середа 23 квітня 2025 13:15
UA EN RU
Grok від Ілона Маска навчився "бачити" світ навколо себе: подробиці Нейромережа Grok від Ілона Маска тепер може сприймати світ візуально (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Чат-бот Grok від компанії xAI тепер може відповідати на запитання про те, що перебуває в полі зору камери смартфона - аналогічно функціям "зору в реальному часі" в Google Gemini і ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.

Що відомо

У вівторок компанія xAI представила функцію Grok Vision, яка дає змогу користувачам наводити камеру телефону на об'єкти - як-от товари, вивіски або документи - і ставити запитання про них. Grok Vision доступна в додатку Grok для iOS, але поки не працює на Android.

Серед інших нововведень - багатомовне озвучування і пошук у реальному часі в голосовому режимі Grok. Користувачі Android можуть скористатися цими функціями, але тільки за умови підписки на тариф SuperGrok за 30 доларів на місяць.

Функціональність Grok розширюється стрімко. Раніше цього місяця в Grok з'явилася функція "пам'яті", яка дає змогу ШІ спиратися на деталі попередніх бесід. Також було додано інструмент на кшталт полотна для створення документів і додатків.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Ілон Маск Штучний інтелект
NEWS
Переговори у Лондоні зірвались: що сталося і чому Рубіо не приїхав на зустріч по Україні
Переговори у Лондоні зірвались: що сталося і чому Рубіо не приїхав на зустріч по Україні