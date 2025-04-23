Grok від Ілона Маска навчився "бачити" світ навколо себе: подробиці

Чат-бот Grok від компанії xAI тепер може відповідати на запитання про те, що перебуває в полі зору камери смартфона - аналогічно функціям "зору в реальному часі" в Google Gemini і ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Що відомо

У вівторок компанія xAI представила функцію Grok Vision, яка дає змогу користувачам наводити камеру телефону на об'єкти - як-от товари, вивіски або документи - і ставити запитання про них. Grok Vision доступна в додатку Grok для iOS, але поки не працює на Android.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE-LITERALLY



Голосовий режим Grok поставляється з доступом до камери, що дозволяє користувачам спрямовувати телефон на щось і запитувати: "На що я дивлюся?".



Функція Vision на iOS дає змогу чат-боту аналізувати реальні об'єкти, текст і навколишнє середовище за допомогою ... https://t.co/cmtINP8yp6 pic.twitter.com/N1b6pcYZOi - Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2025

Серед інших нововведень - багатомовне озвучування і пошук у реальному часі в голосовому режимі Grok. Користувачі Android можуть скористатися цими функціями, але тільки за умови підписки на тариф SuperGrok за 30 доларів на місяць.

Функціональність Grok розширюється стрімко. Раніше цього місяця в Grok з'явилася функція "пам'яті", яка дає змогу ШІ спиратися на деталі попередніх бесід. Також було додано інструмент на кшталт полотна для створення документів і додатків.