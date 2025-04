Grok від Ілона Маска навчився "бачити" світ навколо себе: подробиці

У вівторок компанія xAI представила функцію Grok Vision, яка дає змогу користувачам наводити камеру телефону на об'єкти - як-от товари, вивіски або документи - і ставити запитання про них. Grok Vision доступна в додатку Grok для iOS, але поки не працює на Android.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE-LITERALLY



Голосовий режим Grok поставляється з доступом до камери, що дозволяє користувачам спрямовувати телефон на щось і запитувати: "На що я дивлюся?".



Функція Vision на iOS дає змогу чат-боту аналізувати реальні об'єкти, текст і навколишнє середовище за допомогою камери.