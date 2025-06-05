Трійця 2025: які рослини принесуть щастя у дім на Зелені свята

8 червня православні святкують Трійцю - одне з найбільших церковних свят, що об’єднує глибокі християнські та прадавні слов’янські традиції. У цей день українці прикрашають оселю зеленню, адже рослини на Трійцю вважаються символами життя, здоров’я, добробуту та сильними оберегами від усього злого.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про рослини, які за народними віруваннями саме на Трійцю набувають силу оберегів.

Сакральний сенс Трійці

Трійця - це свято, що символізує зішестя Святого Духа на апостолів і закінчення Великоднього циклу. Вважається, що саме в цей день учні Ісуса отримали дар мов і силу нести Боже слово світом.

Зелені свята стали українським втіленням цього християнського змісту, переплетеним із давніми віруваннями. Це пора єднання з природою, вшанування предків і очищення оселі та душі. Традиція прикрашати дім зіллям зберігає священний зміст, поєднуючи віру, красу та захист.

Полин

Полин завжди вважався надійним захисником від нечистої сили. Його клали над дверима й обкурювали димом нове житло, щоб вигнати злих духів. Якщо дивитися крізь пучок полину на вогонь, за віруванням, рік буде вдалим і родючим.

Любисток

Любисток оберігає від зурочення та додає душевної рівноваги. Відваром цієї рослини купали дітей, щоб вони росли здоровими та спокійними. Особливо любисток шанували дівчата: його клали під подушку, аби знайти щастя в коханні.

Аїр

Запашну лепеху (аїр) розсипали по підлозі в кожній кімнаті, щоб очистити простір. Вона вабить добрих духів, зміцнює енергетику оселі та приносить здоров’я. Також вважається, що аїр приваблює багатство та спокій.

Пижмо

Пижмо часто використовували як природний захист від заздрісників і негативних людей. Його носили з собою або ховали в оселі, щоб відбити вплив чаклунів. Листя пижма допомагало тим, хто хотів позбутися нав’язаного “привороту”.

На Трійцю рослини беруть у храм, щоб освятити та принести додому (фото: Getty)

Чебрець

У народі вірили, що чебрець допомагає зберегти злагоду в родині. Його використовували в обрядах на щасливий шлюб, а сушене зілля клали в подушки від нічних жахів. Обкурювання будинку чебрецем проганяло злих духів і захищало домашніх тварин.

М’ята та меліса

Ці пахучі трави очищають простір від поганої енергії та допомагають налагодити спокій у домі. Суху м’яту клали під подушку, щоб краще спати та бачити хороші сни. Меліса створювала атмосферу затишку й душевного тепла.

Волошка

Волошка вважалася жіночим оберегом, що дарує любов і захист від нечистої сили. Її радили носити молодим дівчатам, аби зустріти коханого. Також волошки прикрашали хату, щоб запросити добрі сили літа.

Як правильно збирати зілля

Збираючи трави на Трійцю, слід дотримуватися певних правил, щоб не нашкодити природі. Не можна виривати рослини з корінням або ламати гілки - краще зрізати обережно. Трави потрібно збирати вранці, з чистими думками та вдячністю.