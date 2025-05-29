Коли Трійця в Україні у 2025 році: точна дата
Свято Трійці або П’ятидесятниця - одне з головних у православному календарі. У 2025 році воно припадає на неділю, 8 червня.
Про це розповідає РБК-Україна.
Що символізує Трійця
День святої Трійці вшановує одну з найважливіших подій для християн -Сходження Святого Духа на апостолів. Це сталося на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Апостоли, згідно з переказами, отримали дар зцілення та здатність говорити різними мовами, щоб нести християнство по всьому світу.
Свято офіційно започаткували у 381 році на ІІ Вселенському соборі в Константинополі.
Назва "Трійця" пов’язана з уявленням про триєдиність Бога:
- Бог Отець;
- Бог Син;
- Святий Дух.
Чому свято називають Зеленою неділею
У народі Трійцю називають Зеленою неділею - свято об’єднало християнську віру та дохристиянські традиції. Наші пращури саме в цей час:
- завершували весняний цикл і вітали початок літа,
- прикрашали домівки гілками та зеленню,
- вшановували предків і просили природу про врожай.
Ці звичаї злилися з церковними, і тепер прикрашання осель зеленню символізує оновлення, життя та дію Святого Духа.
Як визначають дату Трійці
Свято є перехідним і залежить від дати Великодня. Трійця відзначається на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.
У 2025 році Великдень святкували 20 квітня, тож П’ятидесятниця випадає на 8 червня.
З 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тож дати більшості свят зсунулись на 13 днів. Однак пасхалія залишається предметом обговорення, і Великдень та пов’язані з ним свята, зокрема Трійця, усе ще обраховуються за традиційною схемою.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Православний церковний календар 2025, пресслужба ПЦУ, Wikipedia.
Раніше РБК-Україна писало про ключові свята, пости та пам’ятні дати у православному церковному календарі ПЦУ на літо 2025 року. Описано періоди "всеїдного" тижня, Петрового й Успенського постів, а також великі свята - Трійцю, Преображення, Успіння Богородиці, День хрещення Русі та інші важливі дати червня, липня й серпня.
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