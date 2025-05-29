Церковні свята у червні за новим календарем: повний список

У червні, які дотримуються новоюліанського календаря Православної Церкви України, відзначатимуть низку важливих свят, поминальних днів і дотримуватимуться посту. Серед них - як відомі дванадесяті свята, так і вшанування святих.

Про це розповідає РБК-Україна .

"Всеїдний" тиждень і початок Петрового посту

Червень 2025 року - перехідний період між весняними та літніми подіями церковного життя. Він сповнений змісту, глибоких традицій і нагадує вірянам про важливість духовного шляху впродовж літа.

Усі дати вказані за новоюліанським календарем, який офіційно використовує ПЦУ з вересня 2023 року.

У період з 9 до 15 червня триватиме Троїцька загальниця, або "всеїдний" тиждень. У ці дні скасовуються звичні одноденні пости в середу та п’ятницю.

З 16 червня до 28 червня - Петрів піст, один із чотирьох багатоденних постів у році, передує святу Петра і Павла.

Ключові дати червня

У червні віряни відзначатимуть низку ключових дат:

1 червня (неділя) - 7-ма неділя після Пасхи, святих отців Першого Вселенського собору.

5 червня (четвер) - Перенесення мощів благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського (1150). Святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси (1159).

6 червня (п’ятниця) - Віддання свята Вознесіння Господнього.

7 червня (субота) - Троїцька поминальна (батьківська) субота - день особливого поминання померлих.

8 червня (неділя) - День Святої Трійці. Одне з найбільших свят - П’ятдесятниця.

9 червня (понеділок) - 1-й тиждень після П'ятдесятниці. Загальниця. День Святого Духа. Святителя Кирила, архієпископа Олександрійського (444).

10 червня (вівторок) - Святителя Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського (1715).

11 червня (середа) - Апостолів Варфоломія і Варнави (І); святителя Луки, архієпископа Сімферопольського, сповідника (1961).

12 червня (четвер) - Ікони Божої Матері "Споручниця грішних", Корецької (1622).

14 червня (субота) - Віддання свята П’ятдесятниці.

15 червня (неділя) - 1-ша неділя після П'ятдесятниці, всіх святих. Святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси (992). Заговини на Петрів піст.

18 червня (середа) - преподобного Леонтія, нанонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах (XIV).

19 червня (четвер) - Апостола Іуди, брата Господнього по плоті (бл. 80).

22 червня (неділя) - 2-га неділя після П'ятдесятниці. Всіх святих землі Української. Новомучеників та сповідників, які в Україні та в інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали.

23 червня (понеділок) - 3-й тиждень після П'ятдесятниці.

24 червня (вівторок) - Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана (велике свято - Різдво Іоана Предтечі). У народі - Івана Купала.

25 червня (середа) - Манявської ікони Божої Матері "Визволителька" (1788).

29 червня (неділя) - 3-тя неділя після П'ятдесятниці. Славних і всехвальних святих першоверховних апостолів Петра і Павла (велике свято). Касперівської ікони Божої Матері (XIX).

30 червня (понеділок) - 4-й тиждень після П'ятдесятниці. Собор славних і всехвальних 12-ох апостолів: Петра, Андрія Першозванного, Якова Зеведеєвого, Іоана Богослова, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєвого, Іуди Якового, Симона Зилота і Матфія.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ).